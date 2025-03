Negli episodi Un Posto al Sole in onda in questi giorni su Rai Tre, stiamo assistendo alle disavventure di Michele. Saviani si trova a pagare un prezzo molto alto per la follia di Fusco. Il giornalista finisce per rimanere gravemente ferito da un proiettile sparato dal primario e indirizzato a sua figlia Rossella. Le inchieste sul caporalato nell’azienda Gagliotti subiscono così una battuta d’arresto, ma ciò non basta a far tornare la serenità in casa del losco imprenditore.

Anticipazioni Upas: scontro tra Ciro e Gennaro Gagliotti

Michele sarà costretto a fermarsi nelle indagini sul clan Gagliotti, e questo farà tirare un sospiro di sollievo a Gennaro nelle prossime puntate Upas. Tuttavia si tratterà di una pausa temporanea, poiché ben presto il losco imprenditore verrà coinvolto in un faccia a faccia con suo padre Ciro.

Le divergenze tra Gennaro Gagliotti e il genitore faranno crescere la tensione in famiglia, e sfoceranno in un confronto acceso e dagli esiti imprevedibili. Al momento gli spoiler non rivelano quali saranno le conseguenze del disaccordo, e non si esclude che a pagare il prezzo più alto possa essere il patriarca dei Gagliotti. A dare credito a questa ipotesi ci sarebbe il fatto che – fin dal suo arrivo – gli spoiler hanno sostenuto che la permanenza di Ciro in Upas sarebbe stata molto breve.

I segreti di Vinicio Gagliotti svelati nelle prossime puntate Upas

Una nuova storyline andrà ad aggiungersi a quella legata alle tensioni tra Ciro e il figlio, e vedrà protagonista Vinicio. Il fratello più piccolo dei Gagliotti – che fino a questo momento ci è stato descritto come un bravo ragazzo dedito allo studio – rivelerà ben presto un passato piuttosto scomodo.

Nel corso dei prossimi episodi Un Posto al Sole emergerà che anche Vinicio Gagliotti avrà degli scheletri nell’armadio, e sarà la visita di un vecchio amico a riportarli alla luce. Presto assisteremo all’arrivo di questo nuovo personaggio misterioso, che sembrerà avere molto da raccontare sul “fratellino” dei Gagliotti. Vinicio a quel punto cercherà conforto nella sua storia con Alice, ma al momento non sappiamo se questo basterà a riportare serenità nella sua vita.

Quello che però sappiamo è che Vinicio – finora relegato a personaggio di secondo piano – sarà destinato a occupare sempre più il centro della trama, e che per i Gagliotti i problemi non saranno certo finiti. Se Gennaro aveva pensato – distruggendo i documenti dal notebook di Michele – di aver fermato le indagini sul suo conto, di sicuro resterà deluso. Il terremoto in casa Gagliotti sembra essere solo agli inizi. Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Un Posto al Sole.