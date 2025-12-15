Un nuovo colpo di scena attende i fans di Un Posto al Sole. Nei prossimi episodi, presto in onda su Rai Tre, scopriremo infatti che Stella ha sempre mentito, ed emergerà una verità sulla giovane che colpirà. direttamente o indirettamente, anche Sabbiese. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Il segreto di Stella al centro delle prossime puntate Upas

Fin da quando ha fatto la sua prima comparsa, Stella è stata circondata da un alone di mistero: chi è veramente questa donna misteriosa, e cosa l’ha portata nel capoluogo campano?

Gli spoiler rivelano che Stella si rivelerà custode di un segreto importante, che potrebbe addirittura stravolgere le trame e la vita di Sabbiese, anche se al momento non svelano di cosa si tratti.

Sebbene il suo rapporto con Eduardo si faccia via via sempre più intenso, è fin troppo chiaro che Stella non è stata completamente sincera con lui. E quella verità nascosta a lungo finirà per ripercuotersi proprio su Sabbiese.

Di cosa si tratterà? L’ipotesi più plausibile è che la donna possa essere stata ingaggiata dalla camorra, per conquistare la fiducia di Sabbiese e poi colpirlo nel momento in cui meno se lo aspetta. Quel che è certo è che l’uomo si sta allontanando sempre più da Clara, e che per lui Stella è diventata un presenza importante. In quest’ottica, anche l’aiuto che lei gli ha dato per riuscire a scagionarsi dalle accuse che gli sono state rivolte, potrebbe essere stata una mossa studiata a tavolino, il cui unico scopo era quello di entrare nelle sue grazie.

Un Posto al sole spoiler, Sabbiese nei guai per colpa di Stella

Stella non riuscirà a mantenere a lungo il segreto che nasconde, e nel momento in cui la verità verrà alla luce Sabbiese rischierà di perdere anche quell’equilibrio (ancora precario) che a fatica è riuscito a conquistare.

Dal set non arrivano ancora notizie certe sul segreto di Stella, ma gli spoiler rivelano che questo è destinato a rivoluzionare le trame future Upas e la vita dello stesso Eduardo. D’altronde la presenza della donna ha già segnato profondamente la sua vita sentimentale, allontanandolo da Clara: anche isolarlo completamente è parte di un piano ben orchestrato? Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire di più su questa nuova trama che promette di tenere tutti con il fiato sospeso.