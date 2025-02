Negli episodi Un Posto al Sole in onda in questi giorni su Rai Tre, stiamo assistendo all’inchiesta di Michele sul caporalato nell’azienda Gagliotti. La storyline però, prenderà presto una piega inaspettata e Saviani potrebbe trovarsi a correre un grande pericolo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Gagliotti scopre chi lo perseguita

Sarà un susseguirsi di eventi a permettere a Gagliotti di scoprire chi gli starà alle calcagna. Tutto inizierà nel momento in cui Alice Pergolesi – venuta a conoscenza delle indagini di Michele – si lascerà sfuggire incautamente il nome del giornalista parlando con Vinicio. Quella che potrebbe sembrare a prima vista una semplice conversazione tra innamorati, scatenerà in realtà una serie di conseguenze, e a farne le spese sarà proprio Saviani.

Upas spoiler futuri: Michele nei guai

Non potendo più ignorare la situazione, Vinicio – che ha sempre tenuto le distanze dagli affari sporchi del fratello – lo affronta per chiedere spiegazioni, ma si sente mettere alle strette: deve decidere da che parte schierarsi!

Le conseguenze della discussione tra Vinicio e Gennaro non tarderanno ad arrivare, e mentre il primo sarà costretto a prendere una decisione, l’altro saprà che dietro tutto ciò che gli starà accadendo, si celerà Michele. A quel punto Gennaro cercherà in ogni modo di fermare Saviani, e per riuscire nella sua impresa chiederà aiuto a Roberto Ferri.

Trame Un Posto al Sole: Gagliotti affronta Michele

Purtroppo per Gagliotti, neppure l’aiuto di Ferri riuscirà a risolvere la situazione. Il malavitoso deciderà così di intraprendere un’altra strada più diretta, e affronterà Michele in un faccia a faccia carico di tensione.

Il confronto permetterà a Gennaro di scoprire che effettivamente il giornalista sa troppe cose, e reagirà intimandolo. La reazione di Michele però sarà inaspettata, e dopo avergli proposto un’intervista il giornalista mostrerà di essere pronto a non arretrare di un passo.

Le indagini di Michele andranno avanti, e lo porteranno a fare nuove scoperte. Tuttavia non siamo tanto sicuri che riuscirà ad usarle, perché Gagliotti non sarà certo disposto a restare a guardare mentre il giornalista distruggerà i suoi affari loschi.

Per il momento gli spoiler rivelano solo che tutto questo porterà a qualcosa che finirà per mettere Michele in pericolo. Curiosi di scoprire insieme a noi di cosa si tratta? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Un Posto al Sole.