Un vero e proprio colpo di scena attende i fans di Un Posto al Sole che nel corso delle prossime puntate assisteranno a un ripensamento di Micaela su papà Maurizio. Dopo Manuela, anche la gemella sarà disposta a dare al genitore un’altra chance. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame Un Posto al sole: la rivelazione di Serena accende mille dubbi nelle gemelle Cirillo

La prima a incontrare Maurizio Imperiali sarà Serena, e il loro faccia a faccia sarà tutt’altro che facile. La giovane – che al contrario delle sorelle gemelle non è figlia di Maurizio – vorrà sapere i motivi che avranno portato l’uomo nel capoluogo partenopeo. In cambio però riceverà solo nuovi silenzi: l’uomo non sarà disposto a condividere con lei i suoi segreti.

Subito dopo Serena deciderà di informare le sorelle della presenza del loro papà a Napoli: notizia che Micaela e Manuela prenderanno in modo completamente opposto.

Mentre Micaela non esiterà ad affermare che non vorrà avere niente a che fare con il padre biologico, Manuela si mostrerà più aperta e affermerà di volerlo conoscere meglio, anche solo per riuscire a comporre un mosaico del suo passato.

I problemi di salute di Maurizio nelle prossime puntate Upas

Il padre delle gemelle dovrà fare i conti con condizioni di salute preoccupanti. Mentre Manuela – dopo aver appreso da Serena che suo padre sarà in città – si metterà sulle sue tracce, l’uomo verrà ricoverato in ospedale. La sua situazione sanitaria apparirà subito allarmante, e sarà l’infermiera Iolanda a convincerlo a mettersi in contatto con la figlia per chiarire finalmente le ragioni che lo avranno tenuto lontano da lei e dalla sorella.

Manuela incontrerà così per la prima volta il genitore, e dopo averlo incontrato inizierà a pensare a lui come a “uno di famiglia”. Micaela invece sulle prime non vorrà saperne niente, ma alla fine un discorso accorato di Samuel la convincerà ad avvicinarsi a lui.

Monica scopre che Maurizio è tornato? News Un posto al sole

Mentre le due sorelle inizieranno a fare la conoscenza del padre biologico, e Serena sarà impegnata a scoprire quello che Maurizio non avrà voluto rivelarle durante il loro incontro, ci sarà un’altra persona che potrebbe essere coinvolta in questo “ricongiungimento” familiare. Si tratterà di Monica, la madre delle sorelle Cirillo e di Serena, tornata a Napoli per il matrimonio di Manuela.

Proprio Serena si chiederà se non sarebbe giusto richiamarla e informarla che l’ex è di nuovo in città, che le figlie avranno già incontrato il padre biologico, e che quest’ultimo starà attraversando un periodo difficile con una situazione sanitaria tutt’altro che rassicurante.