Cosa accadrà in futuro nella soap Un Posto al Sole? Le trame che arrivano dagli spoiler rivelano che ben presto assisteremo al ritorno di Chiara Petrone. La donna farà ritorno a Napoli per aiutare Marina nella gestione dei Cantieri. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole: il ritorno di Chiara Petrone

Tecnicamente non possiamo certo parlare di una new entry, visto che Chiara Petrone è già stata protagonista di molte vicende in passato in Upas. Tuttavia dopo essere stata a lungo assente dalle trame la donna si prepara a tornare nel capoluogo partenopeo con un unico scopo: aiutare Marina nella gestione dei Cantieri.

La storyline prenderà il via nel momento in cui i coniugi Ferri si troveranno a fronteggiare i problemi ai Cantieri, mentre Gennaro Gagliotti sarà sempre più impegnato a corteggiare Elena e a sfogare la sua frustrazione sulla moglie Antonietta.

Una crisi che sembrerà essere senza precedenti ai Cantieri costringerà Marina e Roberto a concedere maggior potere decisionale a Gagliotti, e lui non tarderà ad approfittare della situazione.

Marina però non potrà stare con le mani in mano a guardare Gennaro che porta avanti la sua ascesa, e per questo penserà di rivolgersi a una persona fidata e con grandi disponibilità economiche. La moglie di Roberto penserà subito a Chiara Petrone, e – sebbene in passato tra le due vi siano stati rapporti lavorativi e personali tutt’altro che distesi – non esiterà a chiamarla a Napoli.

Il ritorno di Chiara scatenerà nuove trame?

Se da un lato Marina vedrà in Chiara la candidata ideale per contrastare l’ascesa dei Gagliotti ai Cantieri, dall’altro il suo ritorno potrebbe rappresentare un nuovo punto di partenza per trame intricate e ricche di suspence.

Di sicuro la Petrone è una persona della quale Marina potrà fidarsi, visto che difficilmente la donna potrebbe mostrare interesse a imporsi negli affari dei cantieri, ma il suo rientro a Napoli la porterà inevitabilmente a rivedere Nunzio. Un nuovo incontro tra loro potrebbe riaccendere vecchie emozioni mai veramente sopite, e aprire la strada a nuove storie che difficilmente si concluderanno con il finire dell’estate. Questa novità pensata per regalarci qualche brivido anche nei più afosi pomeriggi estivi potrebbe avere conseguenze anche quando le colonnine di mercurio torneranno ad abbassarsi.

Altre new entry in Upas, si preannuncia un’estate bollente

Non sarà solo Chiara Petrone a far ritorno a Napoli nelle puntate estive Upas. Gli spoiler rivelano infatti che assisteremo ad altre new entry, o per meglio dire ritorni, visto che si tratterà di personaggi che abbiamo già visto protagonisti di precedenti vicende. Stando ai rumors dovremmo assistere al ritorno di Eugenio Nicotera, che dopo una lunga assenza potrebbe tornare ad animare le trame. Un suo eventuale ritorno sembrerebbe confermato da alcuni scatti che Paolo Romano, l’attore che lo interpreta, ha condiviso nei giorni scorsi sui social. Le foto lo vedono in compagnia del cast Upas. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma sembra prorpio che anche Nicotera si prepari a tornare a rendere ancora più bollente l’estate.

Se nel caso di Nicotera e di Chiara Petrone non possiamo tecnicamente parlare di new entry, quella che vedrà l’arrivo di Simone Di Pasquale avrà pieno diritto di fregiarsi di questo titolo. Famoso per la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, l’attore partenopeo si prepara a entrare ufficialmente nel cast. Non è da escludere che il suo ingresso possa coincidere con una trama sentimentale che finirà per coinvolgerlo insieme a Manuela Cirillo. Anche la gemella più turbolenta infatti tornerà al centro delle trame estive Upas. Curiosi di scoprire qualcosa in più? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Upas.