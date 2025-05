Ci aspettano momenti di forte tensione nelle puntate future Un Posto al Sole prossimamente in onda su Rai Tre. Luca De Santis si è allontanato da Napoli, e noi sappiamo che è andato a rifugiarsi da Gianluca. Ma il figlio di Alberto Palladini riuscirà a mantenere il segreto? Scopriamolo insieme.

Trame Upas: Luca è scomparso e Giulia è disperata

L’ex primario sembra essersi dileguato nel nulla e la disperazione di Giulia è palpabile. La donna non riesce a capire i motivi che si celano dietro questa improvvisa sparizione del compagno e – dopo giorni passati nella più cupa disperazione – deciderà di rivolgersi alla polizia.

Neppure il riavvicinamento con il figlio Niko – dal quale recentemente si era allontanata proprio a causa della sua relazione con Luca De Santis – riuscirà a risollevarle il morale. Giulia continuerà a essere completamente a terra senza il suo amato, tanto che neanche una telefonata della nipotina Bianca sembrerà riuscire a restituirle il sorriso.

Nella sua testa ci sarà posto per una sola domanda: dov’è finito Luca?

Gianluca preoccupato per De Santis nelle prossime puntate Upas

Il figlio di Alberto Palladini non avrà fatto obiezioni quando l’ex primario gli aveva chiesto di ospitarlo per un po’ a casa sua, e aveva promesso a Luca di mantenere segreta la sua permanenza. Tuttavia accadrà qualcosa che potrebbe costringerlo a vedere il “peso” della promessa fatta al medico e a tornare sui suoi passi.

La storyline prenderà il via nel momento in cui Luca accuserà uno dei suoi soliti malori proprio davanti al ragazzo. L’intensità della crisi di De Santis finirà per far preoccupare moltissimo Gianluca, che inizierà a chiedersi se non sia il caso di tradire il patto fatto e agire per consentire all’ex primario del San Filippo di ricevere adeguate cure.

Un Posto al Sole: la decisione di Luca spinge Gianluca a una mossa “estrema”

Mentre il giovane Palladini sarà alle prese con questo quesito, una nuova notizia lo costringerà a prendere in fretta una decisione estrema. Luca gli comunicherà infatti la sua intenzione di andare via da lì, rendendosi di fatto irreperibile per tutti (anche per lui).

A quel punto Gianluca sarà costretto ad agire prima che sia troppo tardi, e senza pensarci più deciderà di prendere il telefono e avvertire Giulia. Durante il breve contatto telefonico tra i due, il figlio di Palladini potrebbe rivelare una verità sconvolgente alla compagna di Luca, visto che il medico aveva confidato solo a lui i veri motivi del suo allontanamento da Napoli. Si tratterà davvero solo della malattia terribile che lo ha colpito o ci sarà qualcos’altro? Continuate a seguirci per scoprirlo con noi e rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Upas.