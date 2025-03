Cosa ci attende nei nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 24 al 28 marzo? Le trame settimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedranno al centro dei riflettori Vinicio. Il giovane Gagliotti, già alle prese con un momento difficile della sua vita, si ritroverà a fare i conti con una persona legata al suo passato che finirà per sconvolgerlo.

Upas, trame al 28 marzo 2025: Vinicio ritrova un fantasma del suo passato

Non sarà certo un periodo facile quello che attende Vinicio Gagliotti. Il fidanzato di Alice sarà costretto a fare i conti con un fantasma del suo passato, che si ripresenterà inaspettatamente nella sua vita. In un attimo tutti i tentativi per “cancellare” un periodo buio risulteranno vani, e al giovane Gagliotti non resterà che cercare conforto nella sua storia d’amore con la nipote di Marina Giordano. Sull’identità di questo vecchio e misterioso “amico” gli spoiler mantengono ancora il massimo riserbo, ma di sicuro si tratterà di qualcuno in grado di sconvolgere la vita di Vinicio.

Spoiler Un Posto al Sole: la mossa di Gennaro Gagliotti

Nelle trame settimanali della soap partenopea ci sarà spazio anche per le vicende di Gennaro, che dopo il rifiuto del padre Ciro sul prestito ai coniugi Ferri sorprenderà Roberto e Marina con una proposta spiazzante. Il boss si presenterà al ricco imprenditore con una nuova richiesta, che però finirà per mettere i due coniugi in posizione contrapposte. Se da un lato Roberto sarà propenso ad accettare, Marina non riuscirà a nascondere le sue perplessità.

Upas, anticipazioni settimana 24-28 marzo

Chi sperava di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo per Michele resterà deluso. Le condizioni del giornalista per il momento resteranno stazionarie. I medici non potranno ancora dichiararlo fuori pericolo, e convocheranno i familiari per comunicare loro l’esigenza di sottoporlo a un nuovo intervento per salvargli la vita. Per Silvia e Rossella – già molto provate dalla drammatica situazione che sta vivendo il giornalista dopo l’attentato causato da Fusco – sarà l’ennesima batosta.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Per Rosa arriverà il momento di riflettere su quello che prova davvero. La donna messa alle strette dalle considerazioni di Pino e di Giulia non potrà più ignorare i suoi sentimenti. Anche Manuela dovrà fare chiarezza in ciò che prova, e dopo aver capito che la sua attrazione per Niko non si sarà affatto affievolita, deciderà di passare all’azione. Stanca delle continue provocazioni di Valeria, Manuela approfitterà di un’iniziativa al parco archeologico per tessere un riavvicinamento tra lei e Niko, con l’aiuto di Jimmy. I suoi piani però potrebbero andare in fumo, visto che proprio Valeria proverà a sabotare l’evento organizzato dalla Cirillo. Otello – prima di partire – avrà un nuovo incontro-scontro con Iolanda.

Per Guido arriverà il momento di riabbracciare Claudia, dopo un lungo periodo in cui i due saranno stati protagonisti di una storia a distanza. Tra i due, però, non sarà tutto rose e fiori: il peso di quella relazione complicata inizierà a farsi sentire.