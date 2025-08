Un Posto al Sole va in ferie, e quest’anno si ferma davvero. Contrariamente a quanto accaduto gli anni scorsi, i protagonisti di Palazzo Palladini non continueranno a tenerci compagnia neppure con l’album dei ricordi, che ripercorre i fatti più eclatanti della stagione appena conclusa.

Un Posto al sole, salta il viaggio tra i ricordi di Palazzo Palladini

Le prime indiscrezioni avevano fatto supporre che anche quest’anno, per i fans della soap partenopea, Rai Tre avesse pensato a una vacanza a metà. I rumors suggerivano che i protagonisti di Palazzo Palladini avrebbero continuato a tenerci compagnia con la stessa formula già sperimentata negli anni scorsi. Sembrava infatti che il terzo canale Rai volesse riproporre un album dei ricordi, ripercorrendo i momenti più importanti della stagione appena conclusa.

A partire da lunedì 11 agosto, avremmo quindi potuto rivedere le fasi salienti della 29° stagione Upas. Dai vertici Rai è però giunta una decisione sorprendente: Un Posto al Sole andrà in vacanza nelle due settimane centrali d’agosto, e quest’anno lo farà davvero!

Upas, Rai Tre annulla le puntate speciali: cosa non rivedremo

Dovremmo rinunciare a quel viaggio “extra” che con molta probabilità ci avrebbe riportato a vivere le tensioni ai Cantieri Flegrei. Avremmo rivisto Gennaro Gagliotti sempre più fuori controllo, con grande disappunto di Roberto Ferri e Marina. Con molta probabilità in quest’album avrebbero trovato spazio anche gli eventi che hanno portato alla scoperta del corpo di Assane, con la svolta data da Michele Saviani grazie al sogno rivelatore di Agata.

In questo lungo viaggio avremmo sicuramente rivissuto le lotte di Rossella, “vittima” del primario Daniele Fusco, e riflettuto ancora una volta sui quesiti sull’importanza e i pericoli dell’intelligenza artificiale, innescati dall’uso (o per meglio dire abuso) che ne ha fatto Manuel.

La serie tv Rai ci ha ormai abituato a vicende che vanno a toccare alcuni punti delle vicende che sempre più spesso popolano i quotidiani locali, e con molta probabilità in questo album dei ricordi avremmo ritrovato anche il rischio di Antonietta, la moglie di Gagliotti, di ritrovarsi vittima di femminicidio.

Sono tutte immagini rimaste ben impresse nella memoria dei tantissimi fans Upas, che però quest’anno dovranno rinunciare a rivederle nell’album dei ricordi che ci avrebbe accompagnato verso i nuovi episodi inediti della 30^ stagione Un Posto al Sole.

Un Posto al sole sostituita da Piero Chiambretti

Per rimpiazzare l’amata serie tv partenopea, il terzo Canale Rai manderà in onda le repliche del programma “Finché la barca va” condotto da Piero Chiambretti.

A partire da lunedì 11 agosto, nello spazio solitamente occupato dalla soap partenopea, vedremo le repliche del talk show, già andate in onda a marzo scorso nella fascia dell’access prime time feriale. Potremmo così rivedere le interviste, riflessioni e approfondimenti su questioni attuali.

Il viaggio di Chiambretti a bordo della motonave “Livia Drusilla” ci terrà compagnia in queste due settimane di stop della soap, e ci accompagnerà verso una nuova stagione Upas che si preannuncia davvero ricca di colpi di scena.

Un Posto al Sole, quando tornerà in TV?

La serie partenopea – che in questo 29° capitolo ha dimostrato di avere tutti gli ingredienti per consolidare il suo posto nel cuore dei fans – si prepara a tornare sui nostri teleschermi con la 30° stagione Upas.

A partire da lunedì 25 agosto tornerà a occupare il consueto slot quotidiano su Rai Tre, con episodi inediti che prenderanno il via alle 20:50 e ci terranno compagnia fino alle 21:20 circa. Possiamo anticiparvi che – se la stagione appena conclusa ci ha regalato molti momenti di suspence – quella nuova non sarà certo da meno. Mentre cresce l’attesa per scoprire cosa accadrà nei nuovi episodi ambientati a Napoli, dalla produzione è arrivato l’annuncio di una new entry che ha suscitato molto scalpore. Lo scorso 27 giugno – in occasione della presentazione palinsesti Rai – è infatti arrivata la notizia che Whoopi Goldberg entrerà a far parte del cast. Una novità che promette di aprire le porte a nuove trame mozzafiato. Pronti a scoprirle con noi? Continuate a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news Upas.