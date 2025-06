Cosa ci attende nelle puntate Un Posto al Sole che andranno in onda su Rai Tre dal 9 al 13 giugno? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence. Al centro dei riflettori troveremo Giulia e Luca, impegnati in un confronto chiarificatore dall’esito tutt’altro che scontato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia raggiunge Luca

Dopo aver saputo da Gianluca Palladini dove di trova Luca De Santis, Giulia non esita a raggiungerlo. L’ex primario è però irritato dal fatto che il figlio di Alberto non abbia rispettato la sua volontà, e abbia informato la donna rivelandogli dove si trovava.

Il confronto tra Giulia e Luca inizia così in un’atmosfera particolarmente tesa, e potrebbe non andare affatto come lei sperava.

De Santis si mostra freddo e distaccato, e rimane fermo nella sua decisione di volersi allontanare da lei. Come medico sa bene che non esiste una cura per l’Alzheimer, ma solo farmaci che possono rallentare la malattia, e non intende affatto coinvolgere Giulia nel suo calvario.

Tensioni tra Damiano e Grillo nei prossimi episodi Upas

Anche Renda e il suo superiore si trovano ad affrontare momenti di tensione dopo un blitz.

Una rischiosa operazione di polizia finisce per mettere in serio pericolo gli agenti, e provocare un dibattito acceso tra Damiano e l’ispettore Grillo. Il clima particolarmente teso tra i due rischia di degenerare.

Spoiler Upas: Micaela ha un piano?

La questione della casa contesa tra Micaela, Samuel e Gabriela continua a tenere banco. La Cirillo prova a risolvere il problema con una mossa ben studiata: i tre vivranno tutti insieme!

Tuttavia – nonostante l’astuzia della gemella – la situazione potrebbe degenerare. La convivenza a tre infatti rischia di innescare in Samuele qualche dubbio sui suoi sentimenti.

Trame Un Posto al Sole: Gennaro mostra un lato inedito

La trattativa sindacale per gestire la crisi ai Cantieri va avanti, e finisce per far aumentare le tensioni tra Marina, Roberto e Gennaro. Gagliotti non solo è esasperato dalla situazione lavorativa, ma deve a fare i conti anche con una delusione sentimentale.

Elena lo respinge, e lui – frustrato dopo il suo tentativo di sedurla – finisce per scaricare le tensioni sulla moglie Antonietta. Qualcuno però assiste alla scena, e scopre così quel lato oscuro e violento di Gagliotti.

Upas, cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Michele è ancora sconvolto per la scomparsa di Assane, e decide di dedicare la prima puntata del programma proprio agli scomparsi, focalizzandosi sulla vicenda che conosce molto bene. Saviani è convinto che dietro la scomparsa dell’uomo si nasconda Gagliotti.

Per Viola il consiglio di classe si rivela più complicato del previsto.