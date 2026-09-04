Fans di Un Posto al Sole pronti a scoprire con noi cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 7 all’11 settembre? Al centro delle trame troveremo il rapporto tra Anna e Alberto, messo a dura prova dopo quanto accaduto a Gianluca. Momenti di paura anche per Marina, che teme di veder sgretolare il suo matrimonio con Ferri a causa dei segreti custoditi da Mori. Ecco le trame settimanali Upas complete.

Anticipazioni settimanali Upas: momenti di tensione per Greta e Vittoria

Inquieta per il comportamento sempre più aggressivo di Stefano, Greta si confida con Roberto. Lui – deciso a vendicarsi – è pronto a stringere un’alleanza sorprendente. Marina, preoccupata per la nuova complicità tra i due ex, chiede a Mori di tenersi lontano da Greta. Ma Stefano custodisce un segreto capace di mettere in serio pericolo il matrimonio di Marina con Ferri e non ha alcuna intenzione di cederlo. Le minacce di Stefano finiscono per preoccupare moltissimo Marina, mentre Roberto chiede a Michele di aiutarlo a scoprire i possibili intrighi finanziari dell’imprenditore.

Neppure Vittoria dorme sonni tranquilli. A preoccupare la donna è l’atteggiamento di Anna, che appare sempre più schiacciata dai sensi di colpa per quanto accaduto a Gianluca. Per cercare di darle 8una mano, Vittoria prova a convincere Alberto a intervenire. Palladini senior però, è ancora profondamente amareggiato dal rapporto con suo figlio, e ciò gli impedisce di stare vicino ad Anna come vorrebbe invece Vittoria.

Un posto al sole, trame dal 7 all’11 settembre

Cerruti e Mariella decidono di celebrare il loro legame con un gesto simbolico, ma l’intervento di Guido rischia di trasformare quella scelta in una rottura definitiva della loro amicizia.

Anna sta per essere dimessa dall’ospedale, mentre Luca viene finalmente a sapere dell’incidente che ha coinvolto Gianluca, una notizia che potrebbe influire seriamente sul suo stato di salute.

Manuela – vedendo il dolce legame che unisce Irene e Filippo – non può fare a meno di pensare con nostalgia a Maurizio.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Tra Clara ed Eduardo le cose sembrano ormai irrimediabilmente compromesse. Quando Eduardo rivede Stella, lei gli offre un’inaspettata opportunità per uscire dalla complicata situazione in cui si trova. Alberto, ancora segnato dal suo periodo più difficile, cercherà pian piano di rimettersi in sesto grazie al sostegno di una consigliera del tutto inattesa. Intanto, al Caffè Vulcano, Samuel e Micaela continuano a mettere pressione a Lorenza, mentre la tensione diventa sempre più difficile da gestire.

Grillo sembra ormai completamente fuori controllo anche agli occhi dei suoi colleghi. Eduardo deve prendere una decisione che cambierà radicalmente la sua vita. Intanto, Lorenza organizza una trappola per Samuel, mentre Silvia sceglie di schierarsi con lui e difenderlo.