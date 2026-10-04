Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 ottobre: Michele lascia la radio, Renato impegnato in una corsa contro il tempo

Da
Lucia Lusi
-
Un Posto al Sole

Fans di Un Posto al Sole pronti ad affrontare una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che Saviani prenderà una decisione destinata a cambiare il futuro della sua carriera, mentre Renato dovrà affrontare alcuni contrattempi che lo porteranno a una vera e propria corsa contro il tempo. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 5 al 9 ottobre.

Anticipazioni settimanali Upas al 9 ottobre

Damiano sembra inquieto e Rosa inizia a sospettare che dietro il suo atteggiamento ci sia un segreto. Intanto, Giulia è pronta a condividere con Niko e Manuela una splendida notizia che riguarda lei e Luca. Per lui, però, le difficoltà fanno ormai parte della vita di tutti i giorni.

Clara continua a riflettere sul futuro del matrimonio, mentre Michele si trova di fronte a una decisione importante che potrebbe influenzare il destino della sua carriera.

Un posto al sole, trame dal 5 al 9 ottobre

Dopo essersi aperti l’uno con l’altra e aver messo da parte gli ultimi dubbi, Giulia e Luca appaiono pronti a voltare pagina e iniziare insieme un nuovo capitolo della loro vita. Nel frattempo, gli eccessi di Renato come amministratore portano Raffaele a rivolgersi a Ornella per cercare di contenere l’esuberanza del cognato.

Per Michele è arrivato l’ultimo giorno in radio dopo aver rassegnato le dimissioni. Prima di salutare, avvisa Micaela, che reagisce prendendo una decisione del tutto inaspettata. Raffaele, nel frattempo, è ai fornelli a preparare alcune delle sue specialità da portare in Sicilia per Franco, Angela e Bianca. Renato, però, non è affatto d’accordo sul metodo con cui il cibo dovrebbe essere trasportato.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Samuel lascia tutti di stucco cambiando all’improvviso i suoi piani: sceglie di partire per la Grecia con Micaela e chiede qualche giorno di ferie al Vulcano. Questa decisione metterà inevitabilmente alla prova il legame con i tre soci. Intanto, Renato, pronto a partire per Agrigento, si imbatterà in una spiacevole sorpresa.

Gianluca sta attraversando un periodo particolarmente difficile e Alberto non sembra avere alcuna intenzione di mollare. La sua determinazione, unita alle sincere dimostrazioni di affetto di Luca e Federico, riuscirà finalmente a fargli breccia? Nel frattempo, Scala riceve da Ferri una promozione completamente inaspettata.

A rendere ancora più complicati i piani di Renato sarà la sua auto, portata via dal carro attrezzi. Senza poter utilizzare la propria vettura, coinvolgerà Raffaele in una vera e propria corsa contro il tempo. Riusciranno i due ad arrivare in tempo per permettere a Renato di imbarcarsi per la Sicilia?

Seguici su
Google Discover Fonti Preferite
Avatar for Lucia Lusi
Lucia Lusi
Mi chiamo Lucia e vivo ad Arezzo. Ho tre grandissime passioni che da un po' di tempo coltivo: adoro la musica classica, scrivere e guardare la TV (in particolare film romantici e soap). Mi piace molto viaggiare e tenermi sempre informata su tutto.