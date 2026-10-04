Fans di Un Posto al Sole pronti ad affrontare una nuova settimana carica di colpi di scena? Le trame settimanali Upas rivelano che Saviani prenderà una decisione destinata a cambiare il futuro della sua carriera, mentre Renato dovrà affrontare alcuni contrattempi che lo porteranno a una vera e propria corsa contro il tempo. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 5 al 9 ottobre.

Anticipazioni settimanali Upas al 9 ottobre

Damiano sembra inquieto e Rosa inizia a sospettare che dietro il suo atteggiamento ci sia un segreto. Intanto, Giulia è pronta a condividere con Niko e Manuela una splendida notizia che riguarda lei e Luca. Per lui, però, le difficoltà fanno ormai parte della vita di tutti i giorni.

Clara continua a riflettere sul futuro del matrimonio, mentre Michele si trova di fronte a una decisione importante che potrebbe influenzare il destino della sua carriera.

Un posto al sole, trame dal 5 al 9 ottobre

Dopo essersi aperti l’uno con l’altra e aver messo da parte gli ultimi dubbi, Giulia e Luca appaiono pronti a voltare pagina e iniziare insieme un nuovo capitolo della loro vita. Nel frattempo, gli eccessi di Renato come amministratore portano Raffaele a rivolgersi a Ornella per cercare di contenere l’esuberanza del cognato.

Per Michele è arrivato l’ultimo giorno in radio dopo aver rassegnato le dimissioni. Prima di salutare, avvisa Micaela, che reagisce prendendo una decisione del tutto inaspettata. Raffaele, nel frattempo, è ai fornelli a preparare alcune delle sue specialità da portare in Sicilia per Franco, Angela e Bianca. Renato, però, non è affatto d’accordo sul metodo con cui il cibo dovrebbe essere trasportato.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Samuel lascia tutti di stucco cambiando all’improvviso i suoi piani: sceglie di partire per la Grecia con Micaela e chiede qualche giorno di ferie al Vulcano. Questa decisione metterà inevitabilmente alla prova il legame con i tre soci. Intanto, Renato, pronto a partire per Agrigento, si imbatterà in una spiacevole sorpresa.

Gianluca sta attraversando un periodo particolarmente difficile e Alberto non sembra avere alcuna intenzione di mollare. La sua determinazione, unita alle sincere dimostrazioni di affetto di Luca e Federico, riuscirà finalmente a fargli breccia? Nel frattempo, Scala riceve da Ferri una promozione completamente inaspettata.

A rendere ancora più complicati i piani di Renato sarà la sua auto, portata via dal carro attrezzi. Senza poter utilizzare la propria vettura, coinvolgerà Raffaele in una vera e propria corsa contro il tempo. Riusciranno i due ad arrivare in tempo per permettere a Renato di imbarcarsi per la Sicilia?