Fans di Un Posto al Sole pronti a scoprire cosa ci attende nelle prossime puntate? Le anticipazioni settimanali Upas rivelano che Alberto mostrerà il suo lato sensibile, permettendo a Silvia e Michele di ritrovare un po’ di serenità. La situazione rimarrà invece delicata per Marina: la sua confessione non sconvolge solo il rapporto con Roberto, ma anche gli equilibri di tutte le persone coinvolte nella vicenda. Scopriamo insieme cosa ci riserveranno i nuovi episodi, in onda su Rai Tre dal 30 novembre al 4 dicembre.

Trame puntate italiane Upas al 4 dicembre

Dopo aver scoperto la verità, Ferri sarà costretto a confrontarsi con le conseguenze di ciò che è accaduto. Coinvolto in una situazione sempre più delicata, dovrà prendere una decisione tutt’altro che semplice.

Nel frattempo, Alberto tornerà alla carica per far valere i propri diritti sull’appartamento acquistato a Palazzo: poiché il contratto d’affitto di Silvia e Michele è ormai terminato, pretenderà da Renato che i due abbandonino immediatamente la casa. Alberto continuerà quindi a occuparsi con fermezza della questione, mentre Renato troverà conforto nell’appoggio sincero e premuroso di Niko. Silvia e Michele, invece, si prepareranno a vivere il loro primo giorno da occupanti abusivi nella propria abitazione, ma una visita inattesa potrebbe coglierli completamente alla sprovvista. Grazie all’intervento di Niko, tuttavia, Alberto finirà per rivelare un lato molto più sensibile del suo carattere, offrendo alla coppia l’opportunità di ritrovare almeno un po’ di serenità.

Un posto al sole, anticipazioni dal 30 novembre al 4 dicembre

Marina – tormentata dai sensi di colpa – continuerà a sperare che Roberto scelga di difendere lei e il loro legame. La confessione della donna, però, produrrà effetti devastanti, sconvolgendo gli equilibri di Ferri, degli abitanti di Palazzo Palladini e di tutte le persone coinvolte nella vicenda.

Roberto vivrà momenti di forte preoccupazione, mentre la posizione di Marina si farà sempre più difficile, fino a spingerla a concepire un proposito drammatico. Nonostante tutto, la PM Cimmino finirà per dare credito alla sua versione dei fatti sulla morte di Mori, aprendo così uno spiraglio inatteso nella complessa situazione giudiziaria. Anche Cristina attraverserà una fase dolorosa: le cattiverie e le voci messe in giro dagli ex compagni e dai nuovi studenti della scuola la faranno soffrire profondamente.

Greta, dal canto suo, non riuscirà più a sopportare la condizione di reclusa nella quale si trova.

Upas, cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Sul fronte delle relazioni, Giulia e Luca riusciranno finalmente a risolvere il problema legato alla scelta dell’officiante, anche se un equivoco rischierà di causare un imbarazzante incidente diplomatico. Nel tentativo di rimediare al pasticcio provocato da Luca, Giulia studierà una soluzione alternativa per non deludere il compagno e, nello stesso tempo, accontentare tutti.

Intanto Guido – consapevole che il cane non può restare ancora a Palazzo – sarà costretto a confrontarsi nuovamente con Troncone. Dopo essere riusciti a ottenere da Lello la firma indispensabile per avviare la procedura di adottabilità, Guido e Mariella dovranno affrontare il momento più difficile: separarsi dal loro amato cagnolone. Proprio quando sembreranno pronti a salutarlo definitivamente, però, un sogno sorprendente e una telefonata inattesa potrebbero modificare ancora una volta il corso degli eventi.