Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 27 al 30 aprile promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo il difficile rapporto tra Maurizio e le gemelle Cirillo, e l’organizzazione del colpo a Palazzo Palladini che vedrà Sabbiese contrapposto a Rino. Pronti a scoprire le trame settimanali?
Trame settimanali Un Posto al sole: Micaela decide di incontrare Maurizio
Serena resta cauta con Maurizio, mentre Manuela è decisa a rafforzare il legame con il padre. Micaela, nonostante l’apparente ostilità, potrebbe cambiare idea grazie a Samuel.
Manuela già fantastica sull’ingresso di Maurizio in famiglia, mentre Micaela decide di scoprire la verità incontrando di persona il padre.
Dopo che Micaela ha incontrato suo padre, Serena si chiede se sia il caso di mettere al corrente anche Monica del fatto che Maurizio si trova a Napoli.
Anticipazioni Un Posto al Sole: Rino e Sabbiese discutono
Il piano di Rino contro Palazzo Palladini fa infuriare Eduardo, ma Persico non pare voler fare un passo indietro.
La banda sembra aver ormai deciso che il prossimo colpo sarà a Palazzo Palladini, e Sabbiese entra in crisi. Intanto Grillo si prepara a incastrarlo. Grazie all’aiuto di una talpa infiltratasi all’interno della banda, l’uomo mette a punto un poano contro Eduardo.
Lo stratagemma di Mariella nelle prossime puntate Upas
Mariella – intenzionata a far incontrare Bice e Massaro per parlare di Gerry – organizza un piccolo trucco, ma le cose non vanno proprio come aveva sperato.
Mariella prova senza successo a riavvicinare Bice e Massaro, ma Guido la sorprende con un gesto inatteso.
Cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?
Roberto sembra sempre più preso dall’ossessione di vendicarsi di Mori, mentre Marina non smette di chiedersi se dietro questa sua ostinazione ci sia in realt la gelosia per Greta.
Cristina, sempre più legata a Leo, si ritrova in una situazione imbarazzante.
La bravata di Manuel preoccupa Rosa e dà all’ispettore una ulteriore occasione per punzecchiare Damiano.
Gianluca fatica a lasciarsi alle spalle la fine della storia con Anna, mentre Alberto soffre sempre di più la lontanaznza da lei.
Le spese per riparare la rete fognaria e i seminterrati pesano su Renato e mettono a dura prova anche la pazienza di Raffaele.