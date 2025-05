Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 26 al 30 maggio? Le trame settimanali della soap partenopea in onda su Rai Tre vedono al centro dei riflettori la coppia formata da Claudia e Guido. La donna decide di mentire al compagno per lasciarlo. E mentre la fine della loro storia riaccende le speranze di Mariella, altre coppie stanno vivendo un momento di profonda crisi. Giulia è sconvolta per la sparizione di Luca, e presto anche Silvia sarà assalita dall’angoscia: anche Michele sembrerà essere svanito nel nulla. Curiosi di sapere ci attende? Scopriamolo insieme.

Upas, anticipazioni al 30 maggio 2025: Claudia lascia Guido

La storyline prende il via nel momento in cui Michele e Silvia programmano una cena a casa loro con Guido e Claudia. Quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla serata per le due coppie, si trasforma in un incubo per Del Bue.

Il vigile arriva prima di Claudia a casa degli amici, e si offre di aiutarli nella preparazione delle pietanze. Poco dopo giunge anche la giovane attrice. Il suo arrivo accende nella stanza un’atmosfera ancor più allegra: Claudia ha portato con sé piccoli doni per tutti, e una sorpresa speciale.

Nel corso della cena la donna svela di aver ricevuto una proposta per partecipare a una nuova fiction, aggiungendo che le scene verranno girate in Trentino. Quando il vigile scopre che la compagna ha intenzione di trasferirsi là, non la prende affatto bene.

Neppure l’idea che i due potranno sentirsi in videochiamata sembra portargli conforto, e Guido lascia la casa dei due amici deluso e sconsolato. Dopo che se n’è andato, tocca a Michele affrontare Claudia. Il giornalista ha capito che si è trattato solo di una messinscena e chiede alla donna spiegazioni. Lei gli rivela di aver deciso di mentire al compagno per testare i suoi reali sentimenti, dopo averlo visto sorridere sereno accanto a Mariella.

Un Posto al Sole anticipazioni: Giulia denuncia la scomparsa di Luca

Giulia Poggi è sempre più angosciata per la sparizione di Luca e inizia a pensare di rivolgersi alla polizia. Nonostante la presenza delle persone a lei care, che non le fanno mancare il loro sostegno, la donna continua a porsi interrogativi che non sembrano trovare risposta.

Dopo un confronto con il figlio Niko, Giulia decide di denunciare alle autorità la scomparsa dell’ex primario.

La scomparsa di Michele nelle prossime puntate Upas

Un’altra persona sparisce misteriosamente nel corso degli episodi settimanali Upas in onda dal 26 al 30 maggio. Michele Saviani decide di portare avanti da solo le indagini per la scomparsa di Assane e si reca nei campi dell’agro aversano. Questa è l’unica traccia che ha in mano il giornalista, visto che il bracciante è scomparso proprio mentre collaborava per lui sulla vicenda del caporalato nei terreni di proprietà della famiglia Gagliotti.

L’inchiesta portata avanti dal giornalista voleva fare luce sulle modalità (spesso discutibili) con cui venivano impiegati molti braccianti. Tutto questo potrebbe aver messo nei guai Assane, e non solo lui. Alla sera infatti Michele non fa ritorno a casa e Silvia è molto preoccupata. Insieme a Nunzio e a Rossella, la donna medita di rivolgersi alle autorità.

Fortunatamente la vicenda ha un esito positivo: non solo Michele torna a casa, ma scopre di poter contare anche sull’appoggio di Damiano che si offre di aiutarlo nelle indagini.

Upas, spoiler al 30 maggio: Manuela debutta in radio

Nel frattempo arriva il momento dell’esordio di Manuela nel programma radiofonico. La Cirillo è tesa ed emozionata al tempo stesso. Dopo aver accettato di sostituire la sorella Micaela nel programma di Michele, Manuela si prepara a registrare la sua prima trasmissione radiofonica fingendosi lei.

L’esperimento dello scambio tra sorelle si rivela un successo, e Manuela si diverte sempre di più a vestire i panni della gemella in radio.

Un Posto al Sole: Gagliotti nei guai

Non si presenta un periodo felice per Gennaro Gagliotti. Se da un lato le indagini di Michele rischiano di gettare ombre poco gradite sui braccianti occupati nei campi, dall’altro la crisi finanziaria e i problemi familiari non gli daranno tregua.

I Cantieri stanno affrontando una fase economica sempre più preoccupante, e Gagliotti – ignorando le obiezioni di Marina – valuta l’idea di mettere gli operai in cassa integrazione. Mentre Roberto Ferri cerca una soluzione a questo problema, Gennaro si trova ad affrontare una crisi di gelosia della moglie. Antonietta ha infatti notato l’interesse dell’uomo per Elena, e mentre quest’ultima appare lusingata dalle sue attenzioni, la moglie decide di affrontarlo.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Anche Viola si trova a fronteggiare una situazione spiacevole. Dopo aver avuto un duro confronto con la madre di Matteo, l’insegnante viene richiamata dal preside. Il suo atteggiamento finirà per darle problemi anche con i colleghi?

Nel frattempo Jimmy cerca di riguadagnare la fiducia si Manuela e Niko.

Rosa e Pino vivono momenti sereni, e l’uomo le propone di partire insieme per un viaggio.