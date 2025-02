Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 24 al 28 febbraio? Nelle prossime puntate della soap partenopea in onda su Rai Tre i riflettori saranno puntati su Michele, che continuerà a portare avanti la sua indagine del caporalato nell’azienda Gagliotti. Le reazioni di Vinicio e Gennaro non tarderanno ad arrivare.

Un Posto al Sole, trame al 28 febbraio 2025

Informato da Alice dell’indagine di Michele sul caporalato nell’azienda Gagliotti, Vinicio trova il coraggio di affrontare il fratello per fare chiarezza sulle attività di famiglia. Intanto il giornalista continua la sua indagine sui Gagliotti, e Vinicio – messo alle strette dal fratello maggiore – si trova a dover scegliere da che parte stare.

Deciso a bloccare l’inchiesta di Michele sulla sua azienda, Gennaro chiede aiuto a Roberto.

Upas, anticipazioni settimana 24-28 febbraio

Giulia porta Luca a una visita medica di controllo, ma la vista di una donna con Alzheimer in stadio avanzato getta De Santis in uno stato di profonda crisi, e neppure la vicinanza dell’amica riesce a sollevarlo. L’ex primario – dopo aver effettuato la visita di controllo – si confronta nuovamente con Alberto, rivelandogli qualcosa di profondamente inquietante.

Spoiler Un Posto al Sole

Non volendo essere escluso dal pranzo di famiglia per la nuova casa di Diego e Ida, Renato farà di tutto per essere presente. Il pranzo da Diego, come da copione, vede Renato e Raffaele protagonisti di un’ennesima discussione, ma la felicità di Diego e Ida rimane intatta.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Al suo ritorno a Napoli, Guido scopre che un altro uomo ha preso il suo posto nella vita di Mariella e Lollo. Sconvolto dalla scoperta, Guido si sfoga con Michele, mentre Mimmo non fa mancare il suo appoggio a Mariella.

Sopraffatta dagli impegni di studio e di lavoro, Manuela diventa intrattabile e rischia di trascurare ogni cosa.

Nunzio continua a sostenere Rossella, incoraggiandola a guardare avanti. La dottoressa Graziani potrebbe avere presto una nuova alleate. Per Enrica infatti, si avvicina il momento di prendere una decisione importante: troverà il coraggio di denunciare Fusco e affiancarsi a Rossella nella sua battaglia?

Manuel inizia a mostrare segni di gelosia nei confronti di Pino. Rosa, esasperata dal dover sempre mettere da parte le proprie esigenze, decide di affrontare Damiano.

Una notizia inattesa da Damiano turba profondamente Viola. Intanto, l’ambiente di lavoro si fa sempre più teso a causa dell’astio di Gallo verso Damiano. Quanto a lungo riuscirà Damiano a sopportare questa situazione?