Cosa ci attende nelle puntate Un Posto al Sole che andranno in onda su Rai Tre dal 2 al 6 giugno? La soap partenopea non si ferma neppure per la Festa della Repubblica, e propone cinque appuntamenti ricchi di suspence. Al centro dei riflettori troveremo ancora la situazione ai Cantieri Flegrei, che preoccupa i coniugi Ferri. Il nuovo socio Gennaro poi, finirà per provocare le ire della moglie Antonietta a causa della sua grande vicinanza a Elena. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: situazione sempre più difficile ai Cantieri

Mentre Roberto e Marina si trovano ad affrontare la crisi dei Cantieri Flegrei, l’atteggiamento di Gennaro finisce per indisporre sempre più la donna. La presenza di Gagliotti ai cantieri navali si fa sempre più ingombrante, e Marina Ferri fatica a sopportare il suo atteggiamento. Gennaro d’altronde ha iniziato a dettare legge appena arrivato, e quell’imporre la sua autorità non è piaciuto affatto ai due coniugi. I Ferri hanno anche cercato di mettere in chiaro le cose con lui, ma neppure un discorso aperto sembra averlo convinto a cambiare atteggiamento.

C’è inoltre un’altra questione legata a Gagliotti, ovvero quella della sua estrema vicinanza a Elena. Mentre i due appariranno sempre più affiatati, la moglie di Gennaro faticherà a digerire un possibile tradimento dell’uomo.

Antonietta pedina Gennaro: adrenalina alle stelle nei prossimi episodi Upas

Antonietta è ormai stanca delle bugie del marito, ed è convinta che tra lui ed Elena vi sia molto di più di una semplice amicizia. Decisa a scoprire la verità, la donna decide di pedinarlo. Ben presto scopre che i suoi sospetti sono più che fondati: Gennaro Gagliotti ha una relazione con Elena Giordano?

Dopo aver detto alla moglie di avere un appuntamento a cena con Roberto Ferri, Gagliotti si incontra in un ristorante con Elena. La figlia di Marina ha suscitato il suo interesse proponendogli una serie di video spot da mandare in onda sul sito web di Radio Golfo 99. Gennaro la invita a cena per approfondire il tema, e lei stavolta non rifiuta.

Quando Antonietta li vede insieme resiste alla tentazione di fare una scenata in pubblico, e dopo esser risalita sulla sua auto si reca a casa di Marina. Le due donne discutono, e la moglie di Gennaro rinfaccia all’altra il comportamento scorretto della figlia. Marina respinge le sue insinuazioni, ma ammette di non approvare il comportamento di Elena.

Spoiler Upas: Rosa parte con Pino?

La pazienza e l’amore di Pino sembrano riuscire a far breccia nel cuore di Rosa, che sembra iniziare a valutare concretamente l’idea di partire insieme a lui per la Turchia.

La Picariello sembra pronta ad archiviare definitivamente la sua storia con Damiano e dare una chance al nuovo corteggiatore. D’altronde il postino si è dimostrato fin dal loro primo incontro una persona paziente e comprensiva, e la madre di Manuel ha iniziato a poco a poco a fidarsi di lui. Arriva davvero il momento per lei di voltare pagina e concedersi con il nuovo compagno la tanto sospirata vacanza in Turchia?

Trame Un Posto al Sole: Gianluca preoccupato per De Santis

Mentre Giulia è sempre più in crisi per l’assenza di Luca, tanto che neppure il supporto di Raffaele e Ornella sembra portarle alcun giovamento, l’ex primario ha un forte attacco che mette in allarme Gianluca.

La polizia continua a fare ricerche per rintracciare il medico, ma neppure questo basta a Giulia che è sempre più affranta. Perfino una chiamata della nipotina Bianca non riesce a riaccendere un po’ di buonumore.

Nel frattempo si avvicina il momento dei saluti anche con Gianluca Palladini, ma il ragazzo è talmente preoccupato per l’ex primario che decide di telefonare a Giulia. La sua telefonata innesca una importante decisione della donna, che finisce per preoccupare anche Niko.

Ritorno poco gradito in Upas

Intanto Manuela sembra trovarsi sempre più a suo agio nei panni della gemella Micaela, e anche il programma radiofonico che conduce al suo posto le inizia a dare grosse soddisfazioni. Purtroppo per lei però la sua serenità ha le ore contate.

Micaela fa rientro a Napoli senza alcun preavviso, e il suo ritorno porta scompiglio nella vita della sorella e rischia di minare anche il nuovo equilibrio di Samuel.

I rapporti tra Manuela e Micaela si fanno sempre più tesi, e a farne le spese è – ancora una volta – Serena. Quest’ultima cerca di sbarazzarsi di Micaela, ma la ragazza si mostra più combattiva che mai.