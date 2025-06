Cosa ci riserveranno le nuove puntate Un Posto al Sole che andranno in onda su Rai Tre dal 16 al 20 giugno? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence. Al centro dei riflettori troviamo Rossella, costretta a fare i conti con il turbamento che la assale davanti a una donna ricoverata in ospedale. Quel volto la riporta nel passato: di chi si tratta e perché la giovane Saviani è così sconvolta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: esperienza traumatica per Rossella

Mentre è di turno al San Raffaele, Rossella viene chiamata a soccorrere una nuova paziente. La donna, in evidente stato confusionale, colpisce immediatamente la dottoressa Graziani: quel volto Rossella lo ha già visto!

Chi è la donna misteriosa che scatena nella giovane Graziani un turbinio di emozioni? Al momento gli spoiler non rivelano la sua identità, ma fin dalle prime immagini appare evidente che si tratta di una donna che ha avuto – in un passato abbastanza recente – un’interazione con Rossella. Potrebbe trattarsi di Agata Rolando, che si è dimostrata già essere una “presenza” tanto misteriosa quanto inquietante sia per la giovane dottoressa che per suo padre Michele.

L’unica cosa certa al momento è che questa nuova trama riporterà la dottoressa Graziani al centro delle trame, dopo che per un certo periodo sembrava essere stata relegata a un ruolo di secondo piano. Resta da capire se ci aiuterà a fare chiarezza anche su un quesito per che diversi giorni ha acceso gli animi dei fans Upas: chi è davvero Agata?

Gagliotti tenta l’ascesa ai Cantieri nei prossimi episodi Upas

Nel frattempo non accenna a diminuire la crisi ai Cantieri, e i continui problemi finiscono per esasperare il conflitto tra Gennaro, Marina e Roberto Ferri.

Gagliotti tenta di approfittare della crisi dei Cantieri per prendere il comando dell’azienda nonostante il suo ruolo di minoranza, ma Marina non è disposta a rimanere a guardare.

Intanto Elena – profondamente scossa dalle rivelazioni di Michele su Gagliotti – deve decidere se mandare in onda o meno la puntata pilota del suo programma.

La trasmissione di Saviani sulla scomparsa di Assane va in onda, sebbene con alcuni tagli apportati da Elena, e riesce a dare risultati insperati. Una persona del tutto inaspettata fa una rivelazione sconvolgente. Si tratta di Agata, che si fa avanti suscitando l’interesse di Michele. Il giornalista decide di approfondire la conoscenza di questa donna enigmatica, che sostiene di possedere doti paranormali. Per la seconda volta ci imbatteremo in questa figura misteriosa, e con molta probabilità si avvicina la soluzione del mistero legato alla sua vera identità.

Marina cerca di arginare l’ascesa di Gagliotti proponendo a Chiara di diventare socia di minoranza ai Cantieri.

Trame Un Posto al Sole: momento di sconforto per Viola

Viola è convinta delle proprie posizioni assunte nel corso dei consigli di classe, ma il peso del giudizio dei colleghi non tarda a farsi sentire. Costretta a fronteggiare i problemi con gli studenti e con le loro famiglie, la Bruni si troverà ad affrontare momenti di sconforto che finiranno per coinvolgere anche gli altri abitanti di Palazzo Palladini.

Le accuse rivoltegli dalla madre di Matteo pesano moltissimo, e mentre lei si trova ad affrontare questo difficile momento della sua carriera professionale, c’è anche qualcun altro che appare preoccupato per il comportamento del ragazzo. Niko e Manuela discutono dell’influenza che Matteo ha su Jimmy.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Rosa – dopo aver ottenuto una promozione – viene sorpresa da un regalo inaspettato, che riaccende in lei molte emozioni.

Mariella e Guido si rivolgono a Silvia per un consiglio, ma non ricevono alcun sostegno da lei.

Mentre partecipa a un corso di ballo al Vulcano, Micaela nota il particolare affiatamento che c’è tra Samuel e Gabriela. La Cirillo è indecisa se lasciar perdere oppure cercare di riconquistare Samuel, quando una proposta di Gabriela scatena la sua gelosia.

Per Giulia è il momento di tornare alla sua routine lavorativa, mentre Luca si trova a dover prendere una decisione importante.