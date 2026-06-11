Fans di Un Posto al Sole pronti per una nuova settimana ricca di colpi di scena? Le anticipazioni Upas sulle puntate in onda dal 15 al 19 giugno promettono grandi emozioni. Al centro delle trame della soap di Rai Tre troveremo Gianluca Palladini, che sembrerà essere a un passo dallo scoprire la verità su suo padre e Anna. Pronti a scoprire con noi le trame settimanali?

Trame settimanali Un Posto al sole: Gianluca a un passo dalla verità

Rossella racconta ad Alberto dell’incontro tra suo figlio Gianluca e la madre di Anna, Vittoria. Il ragazzo si avvicina così sempre di più alla scoperta dell’identità del misterioso compagno della giovane: ma riuscirà a capire che si tratta proprio di suo padre?

Se da un lato Vittoria appare sempre più determinata a rintracciare sua figlia, dall’altro Palladini senior teme che Gianluca possa scoprire il suo segreto.

Anna intanto, già tormentata dai suoi problemi, deve anche preoccuparsi quando scopre che la madre – in ansia per la sua scomparsa – ha contattato Alberto.

I problemi di Ferri nelle prossime puntate Upas

Per Ferri non è certo un periodo facile. Alla radio deve vedersela con Michele, che sopporta sempre meno la sua ingerenza, mentre in famiglia si trova a dover gestire la gelosia di Marina, che divente irascibile ogni volta che viene nominata Greta.

Resosi conto di essere la causa delle preoccupazioni di Marina, Roberto cerca di lasciarsi alle spalle le ultime incomprensioni. La coppia però è lontana dal ritrovare la serenità di un tempo Alla tensione che inevitabilmente aleggia tra loro si aggiunge un nuovo pericolo: Angelo – pressato da Grillo e deciso a incastrare Eduardo – cerca di procurarsi una copia delle chiavi del loro appartamento!

Le cose si complicano quando poco dopo Angelo riesce a ottenere una importante informazione che gli consente di organizzare il colpo a Palazzo Palladini.

Cos’altro accade nella serie tv di Rai Tre?

La crisi tra Ornella e Raffaele sembra attenuarsi con l’arrivo improvviso di Viola, anche se la donna fa fatica a smettere di pensare a Vanni. Con la fine del corso di spagnolo, arriva il momento per i due di salutarsi.

Il clima al Vulcano si fa sempre più teso per Lorenza e Samuel. Anche Nunzio sembra iniziare a sospettare che la nuova cameriera non abbia detto tutta la verità, e discute con Diego che invece continua a difenderla.

Jimmy fa fatica a superare l’umiliazione inflittagli da Matteo in piscina. Neppure tra le gemelle Cirillo sembra esserci un clima disteso: Manuela vorrebbe accompagnare Niko e il figlio a trovare Maurizio, mentre Micaela cerca di dissuaderla. Quale motivo avrà la gemella per tenerla fuori dalla vita del padre?