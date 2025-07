Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 14 al 18 luglio? La soap partenopea propone cinque appuntamenti ricchi di suspence con i personaggi di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Agata. La sensitiva resterà coinvolta in un incidente e sarà ritrovata in gravissime condizioni.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele scosso per l’incidente ad Agata

Michele sta ultimando la preparazione della trasmissione radiofonica sul caporalato, quando accade qualcosa di imprevisto. Il giornalista riceve una notizia che lo lascia sconvolto: Agata è rimasta coinvolta in un incidente ed è stata ritrovata in gravi condizioni.

Mentre la sensitiva lotta tra la vita e la morte, Saviani si chiede se dietro tutto ciò che è accaduto non vi sia ancora una volta lo zampino di Gennaro Gagliotti ed escogita un piano per riuscire a smascherarlo.

Trame Un Posto al Sole: Antonio in crisi per l’assenza del padre

Il piccolo Antonio accusa moltissimo l’assenza del padre, e non sembra affatto disposto a lasciarsi coccolare da tutti i familiari, che a turno cercano di confortarlo.

Il bambino è nervoso, e solo una telefonata inaspettata riuscirà a risollevargli il morale.

Giulia preoccupata nei prossimi episodi Upas

Luca non può ignorare il peso che devono sostenere le persone che vivono accanto a lui, a causa della sua malattia, ma Giulia è sempre più determinata a trovare una soluzione che possa permetterle di continuare a vivere con l’ex primario.

Le condizioni di salute di De Santis preoccupano Giulia, e lei decide di fare installare una videocamera per poterlo sorvegliare durante la sua assenza. Proprio grazie alle riprese, la donna si rende conto che la malattia sta progredendo in maniera veloce.

Spoiler Upas: Viola decide di restare al fianco di Eugenio

Eugenio decide di farsi operare a Milano, e Viola non se la sente di lasciare che l’ex marito affronti questa lotta durissima da solo. Mentre è costretta a prendere atto che il legame che la unisce a lui è ancora molto forte, in cuor suo ha già deciso che andrà nel capoluogo lombardo con lui.

L’unico problema è riuscire a trovare le parole giuste per informare Damiano della sua decisione.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Marina e Roberto iniziano a intravedere una possibilità per estromettere Gennaro dall’incarico di nuovo amministratore dei Cantieri. Gagliotti intanto – dopo il duro confronto con Okoro – capisce di trovarsi in un vicolo cieco.

A far crescere la sua rabbia arriva il programma radiofonico di Michele. Subito dopo averlo ascoltato Gennaro è furioso, e Marina, Roberto ed Elena cercano di contenere la sua ira. I contrasti tra Ferri e Gagliotti si fanno ancor più accesi, e per Roberto si preannuncia un periodo particolarmente teso. Oltre a dover contenere la furia di Gennaro, l’uomo si trova ad affrontare anche una querela mossa da Alberto Palladini. Elena intanto cerca di far pressione su Filippo per convincerlo a non abbandonare il padre in questo momento difficile.