Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 settembre al 3 ottobre 2020 ci svelano che il momento della verità tra Serena e Leonardo si avvicina sempre più. La ragazza non può infatti più rimandare un loro confronto. Dopo avergli svelato di aspettare un bambino però, lei cede allo sconforto. Sebbene però la sua gravidanza spenga ogni possibile speranza di riconciliazione, almeno i rapporti tra lei e Filippo sembrano distendersi.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 27 settembre al 3 ottobre 2020

Il piano ai danni di Fabrizio e Marina viene svelato grazie alla complicità di Lara. A questo punto Ferri è ancora più determinato a portare i cantieri ad un punto di non ritorno. A cercare di aprire gli occhi a Marina sul conto di Fabrizio è Roberto, ma proprio in quel momento Fabrizio prende due importanti decisioni. Una riguarda il piano professionale, mentre l’altra rientra nella sfera personale. Proprio quest’ultima lascerà spiazzata Marina.

Fabrizio le chiede infatti se vuole sposarlo e lei, dopo un momento di comprensibile sorpresa, accetterà la sua proposta di matrimonio.

L’arrivo di Max Peluso al Vulcano, per la registrazione della sua nuova trasmissione di cucina, scatena un’ansia da prestazione in Patrizio, che teme di non essere all’altezza. L’atteggiamento di Peluso non riesce certo a migliorare la situazione, anche perché l’uomo sembra intenzionato a mettere sempre più Patrizio in difficoltà. Dopo la registrazione, a causa della mortificante sconfitta nello show, Patrizio si trova a doversi mettere in discussione.

A rendere ancora più tesa la situazione al Vulcano contribuisce anche Alex che, di ritorno da una vacanza, decide di allearsi con Samuel contro Patrizio.

Spoiler Un Posto al Sole: tensione tra Susanna e Niko

Il rientro di Susanna nello studio legale crea inevitabilmente forti momenti di tensione con Niko. Provato dai confronti duri con la donna, Niko prova ad alleviare il suo malumore con un’uscita serale.

Il poliziotto Gennaro Torre riceve la visita di Giulia, che vorrebbe sapere a che punto sono le indagini su Marco Modica.

Cotugno sembra ormai quasi pronto per cadere nella trappola di Cinzia, che si dimostrerà sempre più abile nel lavorarselo. Intanto Guido cercherà di capire quand’è che Luigi ha intenzione di rientrare in servizio.

Le nostre news per il momento terminano qui. Per sapere cos’altro accadrà a Palazzo Palladini, amici lettori, vi diamo appuntamento per la settimana prossima con nuove anticipazioni Un Posto al Sole.