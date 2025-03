Sarà decisamente un panorama insolito quello nel quale Manuela e Niko si scambieranno un romantico bacio. I due protagonisti storici della soap di Rai Tre Un Posto al Sole si ritroveranno davanti alla Mole Antonelliana, e per loro ci sarà un ritorno di fiamma. Ecco in dettaglio cosa ci riservano gli episodi di aprile Upas.

Trame aprile Un Posto al Sole: le gemelle Cirillo lasciano Napoli

Nel corso del mese di aprile assisteremo ad alcune partenze. Le prime a decidere di allontanarsi da Napoli saranno Manuela e Micaela. Per le gemelle Cirillo arriverà il momento di cambiare aria, e le due sorelle decideranno di trasferirsi a Torino.

La loro partenza finirà per far preoccupare la sorella maggiore Serena, che non se la sentirà di escludere che le due gemelle insieme possano combinare qualche guaio nel capoluogo piemontese.

Anche Serena si appresterà quindi a partire per Torino, accompagnata da Filippo. Ma un altro personaggio storico della soap di Rai 3 si preparerà a lasciare il capoluogo partenopeo alla volta di Torino: Niko Poggi.

Niko ritrova Manuela a Torino: colpo di scena a Un Posto al Sole

L’avvocato Poggi non riuscirà a stare lontano da Manuela, e per questo motivo deciderà di raggiungerla a Torino. Quello che accadrà nel capoluogo piemontese appare evidente da alcuni scatti sul set, che recentemente sono stati pubblicati dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Nelle immagini si vede chiaramente Niko baciare Manuela sullo sfondo della Mole Antonelliana. Il ritorno di fiamma tra i due ex era da un po’ nell’aria, e quel bacio promette di scatenare la gioia di moltissimi fans Upas.

Spoiler Un Posto al Sole: quale sarà la reazione di Valeria?

Valeria Paciello è attualmente fidanzata con Niko. Negli ultimi episodi abbiamo avuto modo di assistere più volte agli scatti di gelosia della ragazza nei confronti della ex di Poggi. In particolare Valeria non era riuscita a nascondere il suo risentimento quando aveva scoperto che il fidanzato non si trovava in ufficio perché era andato ad aiutare Manuela al parco archeologico. Quando aveva saputo che la ragazza non avrebbe potuto essere presente all’arrivo di un corriere, Niko si era offerto di sostituirla.

Tutto questo però aveva fatto infuriare Valeria, che non perdeva occasione per far notare al giovane avvocato quanto fosse ingombrante la presenza della Cirillo tra loro. Invano Niko aveva tentato di giustificarsi affermando che si era trattato solo di uno scambio di favori, visto che la Cirillo non si era mai tirata indietro nell’aiutare suo figlio Jimmy con i compiti.

Al momento gli spoiler non rivelano se Niko comunicherà a Valeria la fine della loro relazione prima di partire per Torino, o se oppure la sua decisione arriverà dopo aver baciato Manuela, ma siamo sicuri che – proprio per quella correttezza che lo ha sempre caratterizzato – non esiterà a porre fine alla relazione con la Paciello.