La recente urgenza politica ha costretto Rai 3 a far saltare una puntata di Un Posto al Sole. Già in passato vi erano stati slittamenti e Upas era riuscita a rimettersi in pari nel giro di poche settimane. Sarà così anche stavolta, grazie al doppio appuntamento di oggi, venerdì 7 maggio 2021, che terrà incollati davanti allo schermo tutti i fans della soap partenopea.

Un Posto al Sole oggi: anticipazioni del 7 maggio 2021

La soap ambientata a Palazzo Palladini il 7 maggio 2021 inizierà come di consueto alle ore 20,20 ma, contrariamente al solito, si protrarrà ben oltre le 21,20 perché saranno trasmessi due episodi in un’unica soluzione per recuperare la puntata perduta. Ma cosa accadrà nel doppio appuntamento Un Posto al Sole?

Con un piano estremo Roberto cercherà di limitare al minimo i danni ai Cantieri. La situazione che si è creata nell’azienda guidata da Ferri colpirà inevitabilmente anche Alberto Palladini, coinvolto perché i Cantieri portano il nome della sua famiglia.

Michele e Silvia, dopo il loro ritorno dal piccolo viaggio, sembrano punto e a capo: l’apatie dell’ex speaker continua a tormentarlo. Mentre il Saviani si troverà ad affrontare una notizia inaspettata e spiacevole, Silvia riceverà molte attenzioni al Vulcano da parte di Giancarlo Todisco.

La situazione ai Cantieri si farà sempre più preoccupante, con Ferri che sarà impegnato a mettere in atto le sue contromosse in accordo con Abbate e Franco che non sarà disposto a lasciare che siano gli operai a pagare per quanto accaduto. Quest’ultimo non condivide le scelte di Ferri e la decisione drastica che lui ha preso.

Roberto, dopo l’addio a Marina, è tornato a gestire l’azienda nautica e la scelta che ha fatto, stringendo uno strano accordo con Abbate, potrebbe mettere in difficoltà gli operai dei Flegrei. Il Boschi vorrebbe poter fare di più per loro ma sembra finito in un vicolo cieco.

Inevitabilmente anche Alberto sarà sempre più preoccupato per le sorti dell’azienda della sua famiglia e una profonda riflessione provocherà in lui un effetto inaspettato.

I continui lamenti di Cerruti che continuerà a crucciarsi per i suoi fallimenti in campo sentimentale finiranno per esasperare Guido, che non potrà fare altro che prendere un’iniziativa personale.

Spoiler Un Posto al Sole: i Cantieri saranno venduti?

Ferri sembrerà sempre più determinato a voler vendere i Cantieri e la notizia getterà nello sconforto gli operai, ma anche Franco e Alberto. L’ex avvocato da anni è stato estromesso dall’azienda ma ha sempre continuato a seguirne le vicende. Quando verrà a sapere della decisione di Roberto il Palladini subirà un duro colpo.

Riusciranno a far tornare Roberto sui suoi passi o il destino dei Cantieri è definitivamente segnato? Per saperlo, cari amici lettori dovremmo attendere ancora un po’. Dopo il doppio appuntamento di venerdì 7 maggio 2021 Un Posto al Sole tornerà nella consueta programmazione lunedì 10 maggio 2021, con nuove vicende che ci terranno con il fiato sospeso.