Amara sorpresa per i fans della soap partenopea che stasera – venerdì 8 settembre – si collegheranno come di consueto su Rai Tre per seguire le avventure dei condomini di Palazzo Palladini. Un Posto al Sole staserà non andrà in onda, perché? Scopriamo insieme i motivi del cambio palinsesto Upas e quando potremo tornare a seguire le avventure dei condomini di Palazzo Palladini.

Un Posto al Sole, stop dell’8 settembre, i motivi

La soap partenopea – dopo la maxi puntata di ieri – stasera si prenderà una pausa, per lasciare spazio a un evento sportivo. A partire dalle 20.10 sarà in onda Diamond League: Bruxelles Atletica.

La penultima tappa della Wanda Diamond League 2023 – l’ultima che mette in palio punti per qualificarsi alla finale di Eugene in programma il 16 e 17 settembre – vedrà impegnati quattro atleti italiani. C’è moltissima attesa per Tortu, il campione olimpico e argento mondiale della staffetta che sarà in gara nei 200 metri al Memorial Van Damme. Al nastro di partenza anche Folorunso (400hs) e le tripliste Derkach e Cestonaro.

La diretta si concluderà alle 22.10 e sarà seguita dal documentario “Preghiera per Willy Monteiro”.

Un Posto al Sole, quando torna in TV?

I fans Un Posto al Sole possono stare tranquilli: la soap partenopea tornerà sui teleschermi regolarmente lunedì 11 settembre. I protagonisti di Palazzo Palladini torneranno a farci compagnia con una nuova puntata che promette di tenerci con il fiato sospeso.

Nella puntata inedita Un Posto al Sole di lunedì 11 vedremo Viola alle prese con i suoi pesanti sospetti su Damiano. La donna cercherà di capire la natura dei rapporti tra il poliziotto ed Eduardo, mentre la sua “vicinanza” con l’ex finirà per suscitare la gelosia di Rosa. Niko tornerà dalle vacanze e apprenderà le novità su Bricca, mentre Micaela cercherà di convincere Serena a trasformarsi in Cupido per dare una nuova chance alla sorella Manuela e al giovane Poggi. I due si rincontreranno e sarà evidente che i sentimenti reciproci non si saranno mai affievoliti.

Per scoprire cos’altro accadrà nella soap partenopea continuate a seguirci sui canali social.