Brutta sorpresa per i fans di Un Posto al Sole che stasera, giovedì 28 agosto, come di consueto, si collegheranno a Rai Tre per seguire le vicende di Palazzo Palladini. La soap partenopea stasera non va in onda, perché? Continua a leggere per scoprire i motivi, quando tornerà in TV e quando sarà recuperato l’episodio di oggi.

Upas sospesa, la serie tv di Rai Tre non va in onda

Dopo lo stop estivo, i fans Upas dovranno fare i conti con un’altra sospensione. Stasera, giovedì 28 agosto, la serie tv non sarà trasmessa. Al suo posto vedremo le finali di Diamond League di Atletica, in diretta da Zurigo.

Lo slot orario solitamente occupato dai protagonisti della serie tv partenopea sarà dedicato a un evento sportivo di fama mondiale, ovvero le finali Diamond League di Atletica, in diretta da Zurigo. Il collegamento con la città svizzera inizierà alle 20:00, subito dopo il telegiornale regionale, e si protrarrà fino alle 22:00, quando il timone passerà al documentario di Michelangelo Gratton “Stelle paraolimpiche”.

Un Posto al sole, quando torna in TV?

Come spesso accade tuttavia, i fans della soap di Rai3 non dovranno attendere molto per recuperare l’episodio mancato di stasera. Non solo Un posto al sole tornerà a tenerci compagnia domani, venerdì 29 agosto, ma lo farà con un doppio appuntamento.

In via del tutto eccezionale la serie inizierà infatti alle 20:45 e ci terrà compagnia fino alle 21:40, con due episodi che permetteranno, anche nella prima settimana di programmazione di questa trentesima stagione, di assistere alla consueta messa in onda di 5 puntate settimanali.

Un posto al sole, puntate del 29 agosto ricche di colpi di scena

Il ritorno di Upas dopo il breve stop resosi necessario per lasciare spazio alle finali di Diamond League di atletica sarà carico di tensione. Nei due episodi in onda venerdì 29 agosto assisteremo infatti al ritorno dalle vacanze di Marina, che farà rientro a Napoli sempre più determinata a vendicarsi di Gagliotti. I suoi tentativi di convincere Antonietta a schierarsi dalla sua parte fanno presagire che Gennaro sarà costretto ad affrontare periodi tutt’altro che tranquilli.

Nel frattempo tra Viola e Damiano si riaccendono le tensioni, portando Ornella a chiedersi se – dietro la decisione della figlia di stare al fianco di Eugenio – non vi sia qualcosa di assai diverso della semplice solidarietà.

Rosa farà fatica a dimenticare cos’è accaduto con il suo ex, e sarà l’ennesima protagonista a dover fare i conti con quelle questioni lasciate in sospeso prima delle vacanze.