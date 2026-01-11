Dal momento in cui è arrivata la notizia che la star internazionale Whoopi Goldberg avrebbe fatto parte del cast di Un Posto al Sole la curiosità dei fans è salita alle stelle. Quale ruolo avevano pensato gli sceneggiatori per l’indimenticabile protagonista di tante pellicole di successo? Ebbene, a poche settimane dalla messa in onda degli episodi in cui la vedremo, arrivano le prime indiscrezioni: Whoopi Goldberg sarà Eleanor Price in Upas.

La star hollywoodiana nei nuovi episodi Upas di febbraio 2026

Whoopi Goldberg è approdata a Napoli lo scorso novembre, per girare le scene delle nuove puntate che vedremo su Rai Tre a febbraio. Sulla sua partecipazione nel cast della soap partenopea è stato mantenuto il massimo riserbo, ma ora – grazie a un servizio del TGR Campania condiviso poi dai social della Rai – siamo in grado di svelarvi qualcosa di più.

Iniziamo con il dire che gli episodi che vedranno la partecipazione della Goldberg saranno annunciati da una nuova sigla, realizzata appositamente per l’occasione. Ma che ruolo avrà la star internazionale in Un posto al sole? Whoopi Goldberg sarà chiamata a “rimediare” ai danni ai Cantieri Flegrei, provocati dalle scelte scellerate di Gennaro Gagliotti.

Il suo ingresso sarà anticipato da alcune puntate nelle quali i coniugi Ferri si diranno impazienti di conoscere una nuova cliente americana molto ricca, che potrebbe risanare la situazione. Si tratterà di Eleanor Price, interpretata proprio dall’attrice americana premio Oscar.

Puntate Upas con Whoopi Goldberg, cosa accadrà

Non si tratterà semplicemente di un cameo, ma avrà un ruolo da protagonista in una storyline tutta sua. Saranno in tutto 20 gli episodi che vedranno nel cast la partecipazione di Whoopi Goldberg, nei panni della ricca americana Eleanor Price. Nel corso delle puntate, Price non interagirà solo con i coniugi Ferri, ma anche con altri personaggi Upas, in particolare con Raffaele. I rumors indicano che tra la donna e il portiere potrebbe nascere una sorta di complicità nel corso delle indagini che riguardano un vecchio mistero di Palazzo Palladini. L’amata attrice americana, che in tanti abbiamo acclamato nel ruolo della sensitiva Oda Mae Brown in Ghost, tornerà ad affidarsi ai suoi poteri (divenendo una sorta di seconda Agata) oppure si affiderà a intuizioni e dettagli più “terreni”?