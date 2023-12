Nelle prossime puntate Un Posto al Sole potremmo assistere a una scelta di Ida che potrebbe finire per avere risvolti drammatici. La giovane donna infatti, deciderà di lasciare la casa dei coniugi Ferri. Davanti al pericolo di perdere per sempre il piccolo Tommy, Marina e Roberto potrebbero perdere la testa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole, anticipazioni: Ida è in pericolo?

Le anticipazioni delle prossime puntate Un Posto al Sole rivelano che – mentre fino a oggi si è ampiamente parlato del gesto di Lara, che non ha esitato a “fare suo” il figlio di Ida al solo scopo di poter riconquistare Roberto, nelle prossime settimane a finire sotto i riflettori sarà un altro aspetto altrettanto importante della questione. Il rapporto estremamente tossico che si è instaurato tra Roberto, Marina e Ida potrebbe infatti portare a risvolti drammatici, dopo che la madre biologica del piccolo Tommy deciderà di lasciare la casa dei coniugi Ferri.

Roberto e Marina non hanno certo accolto la giovane donna in casa loro per un gesto umanitario, ma perché quella era la miglior soluzione per riuscire a portare avanti il loro piano. Tenere Ida con loro come babysitter del piccolo Tommy ha permesso loro di mostrarsi agli altri come una famiglia felice, e per riuscire nel loro scopo non hanno esitato a sottovalutare le vere esigenze della donna. Hanno “imprigionato” Ida in un ruolo che loro stessi le hanno assegnato, ma cosa accadrà quando la donna inizierà a provare il desiderio di costruirsi una vita indipendente da loro?

Un Posto al Sole news, Ida inizia a desiderare la sua indipendenza

Il ricatto morale ed economico che hanno messo in atto nei confronti di Ida sembra destinato a crollare. La giovane donna ha Ida ha già iniziato a mostrare i primi segni di insofferenza nelle puntate attualmente in onda, chiedendo un lavoro “vero” e iniziando a frequentare Diego.

L’unica cosa che conta per Roberto e Marina è la loro felicità e quella dei loro familiari, tutto il resto è considerato un ostacolo dai coniugi Ferri. Tommy lo considerano parte della famiglia, ma Ida? Se la ragazza dovesse decidere di andare via assieme a Tommy, Roberto e Marina proverebbero ancora a plagiarla e corromperla usando i soldi, ma non è detto che questa “tecnica” funzioni.

Spoiler Upas, Ida estromessa dalla vita di Tommy nelle prossime puntate Un Posto al Sole?

I soldi si sono già rivelati inefficaci per corrompere Ida in passato, quindi i coniugi Ferri devono ricorrere a qualcos’altro per estromettere la giovane donna dalle loro vite e riuscire a tenere Tommy. I due hanno già tentato di fare uccidere Lara in carcere – dimostrando così di essere disposti a tutto pur di raggiungere il loro scopo – ma con Ida la questione è diversa.

Considerato che legalmente Tommy è figlio di Roberto e Lara, Ferri potrebbe riuscire a ottenere l’affido esclusivo del bambino e poi estromettere Ida. Roberto e Marina potrebbero farla incriminare per evitare ogni contatto col piccolo o manipolare un eventuale test del DNA. Quale sarà la strada che sceglieranno?

Per scoprirlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.