Chi interpreta le due gemelle Cirillo in Un Posto al Sole? Molti sicuramente avranno sempre pensato che a vestire i panni di Micaela e Manuela fossero due attrici diverse, e invece no. Da due anni è Gina Amarante a “sdoppiarsi” in questo duplice ruolo. Scopriamo insieme cosa ha rivelato l’attrice napoletana al settimanale TV Sorrisi e Canzoni.

Gina Amarante interpreta Manuela e Micaela Cirillo in Un Posto al Sole

Da quasi due anni Gina Amarante si “sdoppia” in Un Posto al Sole, dove interpreta sia Manuela che Micaela Cirillo. “Vestire i panni delle due gemelle non è stato facile” ha dichiarato Gina Amarante al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. La giovane attrice napoletana ha ammesso che all’inizio è stato davvero difficile caratterizzarle per evidenziare le differenze tra loro, non nascondendo che per chi – come lei – ha iniziato a studiare cinema e teatro fin da giovanissima, un ruolo simile rappresenta un’ottima palestra.

Sebbene fisicamente Manuela e Micaela si somiglino molto, caratterialmente le due gemelle Cirillo sono molto diverse. In quale delle due si identifica meglio Gina? La giovane attrice partenopea non ha dubbi e ammette “Manuela è quella che mi somiglia di più. Emotiva, empatica e con un bagaglio di buone qualità, è la zia che tutti vorrebbero” Tuttavia la Amarante non nasconde di invidiare qualche volta la sicurezza di sé di Micaela, non nascondendo che riuscire ad essere un mix delle due sarebbe perfetto.

Chi è Gina Amarante

Nata a Napoli nel 1992, ha iniziato a studiare cinema e teatro a 12 anni, conseguendo il diploma presso La Ribalata, una scuola di recitazione a Napoli. Si è poi formata partecipando a numerosi workshop con registi e casting director e a una Masterclass intensiva con l’attore Antonio Milo.

Ha diverse esperienze su set cinematografici e televisivi, tra cui la partecipazione al film del 2018 La tristezza ha il sonno leggero di Mario De Notaris. In televisione Gina Amarante recita in importanti produzioni come Non dirlo al mio capo (2016), Gomorra – La serie (2017) e la prima stagione de Le indagini di Lolita Lobosco (2020).

Nel 2022 entra a far parte del cast della soap di RaiTre Un Posto al Sole per interpretare il doppio ruolo delle gemelle Manuela e Micaela Cirillo.

L’attrice svela di avere anche una sorella maggiore, con la quale ha un ottimo rapporto. Alla domanda “Le sarebbe piaciuto avere una sorella gemella?” Gina risponde “Avremmo potuto fare qualche scherzo agli amici” Poi però aggiunge “A me piace tenere tutto sotto controllo, e avere un’altra ‘me’ non me lo avrebbe permesso”.

Racconta infine di “vivere” molto più il rapporto con la sorella adesso che lei è sposata, e non nasconde un sorriso quando parla della sua nipotina di 3 anni. Gina ammette di adorarla e dal suo sguardo lascia trapelare quella dolcezza che spesso vediamo negli occhi di Manuela Cirillo, la zia che tutti vorrebbero avere di Un Posto al Sole.