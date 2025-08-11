Venerdì 8 agosto è andata in onda su Rai Tre l’ultima puntata Un Posto al Sole di questa 29^ stagione. I commenti sul finale Upas non hanno tardato ad arrivare, e per moltissimi fans questo capitolo ha lasciato irrisolte molte questioni. I protagonisti della soap partenopea sono partiti tutti (o quasi) per le vacanze, lasciando dietro di sé molti interrogativi. Come si preannuncia la 30^ stagione? Scopriamolo insieme.

Upas: Rosa è partita con Pino: capito chiuso con Damiano?

Nell’ultima puntata Upas andata in onda venerdì 8 agosto, abbiamo visto che Rosa ha finito per decidere di lasciarsi tutto alle spalle e partire per le vacanze con Pino. La donna – dopo lunghi momenti di incertezza dovuti a quel ritorno di fiamma con Damiano – ha così deciso di tenere il partner all’oscuro del tradimento.

Ma quel bacio scambiato con Renda sarà davvero un episodio isolato, o produrrà conseguenze anche nella nuova stagione? Il poliziotto – non dimentichiamolo – è stato profondamente deluso da Viola (che alla fine ha scelto di partire per stare accanto all’ex Eugenio).

Si sarà trattato solo di un bacio oppure la situazione sarà più complessa? Rosa ha ammesso di aver riscoperto sentimenti per il poliziotto che credeva ormai sopiti, sarà così anche per lui? Al ritorno dalle vacanze Rosa troverà il coraggio di confessare a Pino cos’è accaduto?

Marina pronta a contrastare Gagliotti nel finale Un Posto al Sole

Anche la questione di Gennaro Gagliotti ai Cantieri Flegrei sembra essere rimasta in sospeso. Nelle ultime battute prima della pausa estiva, abbiamo visto Marina consegnare ad Antonietta un registratore, con la speranza che la moglie del boss possa riuscire a trovare prove sufficienti per incastrarlo.

Se da un lato queste ultime immagini ci hanno riportato a vedere il carattere manipolatore della moglie di Roberto Ferri, dall’altro hanno fatto sorgere un interrogativo: sarà davvero Antonietta la figura chiave per fermare l’ascesa di Gagliotti ai Cantieri?

Un posto al Sole: Gianluca Palladini presenza fissa?

Se da un lato l’ultimo episodio Upas di questa stagione ha visto molti protagonisti lasciare il capoluogo partenopeo in vista delle vacanze, dall’altro ci ha regalato anche nuovi arrivi. Gianluca non può certo essere definito una new entry, visto che il figlio di Alberto Palladini era già stato protagonista in molti episodi.

Tuttavia – dopo essersi allontanato per un lungo periodo da Napoli – lo abbiamo visto fare ritorno nel capoluogo campano. Sarà destinato a essere una presenza costante della 30^ stagione Upas? Per il momento lo abbiamo visto stabilirsi alla Terrazza, a casa di Luca e Giulia, per dare una mano alla donna a prendersi cura di De Santis.

Agata muore nei prossimi episodi Un Posto al sole?

La vicenda di Agata e del sogno rivelatore che ha permesso a Michele di scoprire il punto esatto in cui era stato sepolto il corpo di Assane, è stata sicuramente una delle trame più avvincenti della passata edizione.

L’ultimo ciak ci ha però regalato una situazione ancora poco definita: Agata versa in condizioni critiche, e questo non fa che aumentare il senso di colpa di Michele. Quale sarà il destino della veggente? Si risveglierà oppure la produzione avrà previsto per lei l’epilogo più tragico?

Upas, dal 25 agosto la nuova stagione (con una sorpresa)

Quando troveranno una risposta i tanti quesiti rimasti in sospeso? A partire dal 25 agosto potremmo vedere i nuovi episodi Un Posto al Sole. Si aprirà infatti ufficialmente la 30^ stagione della serie italiana, che in questi anni ha dimostrato di avere tutti gli “ingredienti” per conquistare il pubblico di Rai Tre.

Arrivare a spegnere 30 candeline sulla torta è sicuramente un traguardo importante per una serie tv, e la produzione Upas ha pensato di festeggiare l’evento con una sorpresa speciale per i fans: tra i protagonisti di questa nuova stagione vedremo infatti anche Whoopi Goldberg, attrice di fama mondiale che ha accettato di entrare a far parte del cast. Quale ruolo avrà nelle vicende di Palazzo Palladini? Continuate a seguirci per scoprirlo insieme a noi.