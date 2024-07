Daniela Loia, Imma Pirone, Fiorenzo Madonna e Luigi Miele si sono ritrovati al Sàff dove hanno sfilato sul blu carpet e scattato selfie con i fan. I quattro attori di Un Posto al Sole sono molto affiati e hanno deciso di fare un’intervista quadrupla in cui hanno raccontato dei loro personaggi, di quello che vedremo e degli aneddoti sul set.

Intervista ai quattro attori di Un Posto al Sole: Daniela Loia, Imma Pirone, Fiorenzo Madonna e Luigi Miele

Un Posto al Sole è una delle soap più seguite. Alcuni dei suoi protagonisti hanno partecipato al Sanità Film Festival a Napoli. In particolare erano presenti Daniela Loia (Rosa in Upas), Luigi Miele (Damiano), Imma Pirone (Clara) e Fiorenzo Madonna (Edoardo).

Qual è il vostro rapporto con la città di Napoli?

Luigi Miele: È un rapporto d’amore anche se sono della provincia, sono di Castellammare di Stabia. Purtroppo o per fortuna vivo fuori, a Roma da 10 anni, ma il legame con Napoli è indissolubile. Dico sempre questa cosa, Napoli e Castellammare (cioè dove sono nato e cresciuto) sono mia mamma, Roma è mia moglie. Ma la mamma non si può dimenticare. Quindi un rapporto d’amore totale.

Daniela Loia: Mi tradisci, tua moglie è Roma (nella soap lei e Luigi sono sposati anche se il matrimonio è finito, ndr). Scherzo dai. Il mio rapporto con Napoli è d’amore ma anche di odio. Napoli è piena di contraddizioni, piena di cose belle che a volte spaventano però è la mia città, la amo, la rispetto e ne vado tanto fiera. Sono molto contenta di raccontarla attraverso i miei personaggi.

Imma Pirone: Napoli è top, la adoro e non andrei mai via. A Napoli c’è tutto, è storia, è amore.

Fiorenzo Madonna: È la mia casa, la mia terra madre, il posto dove sono nato e ho scelto di vivere. Ad un certo punto della mia vita ho anche pensato di andarmene. Ho avuto la possibilità e il privilegio di poter viaggiare un po’ e quando sono stato lontano ho capito che dovevo stare qui e l’ho scelta.

In Un Posto al Sole voi siete due coppie, abbiamo quella di Damiano e Rosa e i neosposi Clara e Edoardo. Ci parlate dei vostri personaggi?

Imma Pirone: Non possiamo dire cosa vedrete prossimamente ma posso sicuro dire che c’è ne saranno delle belle. Il matrimonio poi è stato l’amore che trionfa.

Fiorenzo Madonna: Io volevo dire tutto, quello che avevamo girato l’altro giorno. Sono ancora stanco (scherza, ndr). Il mio personaggio lo amo tantissimo e mi ha dato tantissimo. Mi ha dato la possibilità di tirare fuori qualcosa di me che stava lì sopito e per questo lo ringrazio tantissimo e mi ha dato la possibilità di conoscere queste meravigliose persone che ho qui affianco a me. Insomma, ho il caffè pagato. Il nostro matrimonio poi è stato stupendo.

Luigi Miele: Il mio personaggio come fai a non volergli bene, per favore. Lo amo alla follia, sono una guardia e sono molto contento di come è nato, di come si è sviluppata la storia, di quello che gli autori hanno scritto perché hanno costruito una storia bellissima che parla di amicizia, di un amore non andato a buon fine, mi ha fatto diventare padre (che non lo sono nella vita). Mi ha dato e mi sta dando la possibilità di scoprire veramente delle cose meravigliose.

Daniela Loia: Ringrazio Rosa perché stiamo crescendo insieme io e lei. Poi la bellezza del nostro mestiere è proprio questa, i personaggi ti consentono di fare delle cose che nella vita non faresti mai, ti danno una grande opportunità. Io attraverso Rosa racconto una Napoli che rispetto e che a volte mi fa paura e che però amo alla follia e di conseguenza amo anche lei. Mi sta dando grandi soddisfazioni e sono davvero molto contenta. Non posso dire cosa accadrà è inutile che mi suggerisci le cose nell’orecchio (si riferisce a Imma Pirone, ndr). Dopo recuperiamo la puntata perché iniziano cose diciamo fatte bene.

Luigi Miele: Ci tengo a precisare una cosa. Tutti e quattro rappresentiamo i quartieri, la Napoli proletaria. Anche io che sono guardia vengo dai quartieri. Mi hai scelto per un motivo ricordati (si riferisce a Rosa, ndr), veniamo dalla stessa estrazione sociale e abbiamo molte cose in comune. Quindi siamo davvero felicissimi di rappresentare questi personaggi.

Fiorenzo Madonna: Volevo aggiungere che io sogno il pranzo di Natale con Rosa, Clara, Damiano, Edoardo, Manuelito e Federico.

Un episodio divertente che è capitato sul set di Un Posto al Sole?

Daniela Loia: Noi ci divertiamo molto sul set. Siamo sempre molto concentrati e ci prepariamo davvero tanto o almeno noi quattro quando giriamo insieme siamo sempre a palla sul pezzo.

Imma Pirone: Mi ricordo il friariello tra i denti.

Fiorenzo Madonna: Una mattina, noi giriamo molto presto e spesso in esterna, Luigi è venuto molto affamato sul set e si è mangiato prima tre cornetti e poi mi ha salutato. Ci sono rimasto malissimo…

Luigi Miele: Non è vero ragazzi, questa cosa è al contrario. Dovete sapere che Fiorenzo Madonna, che stava tentando di darmi questa colpa, appena arriva sul set verso le 6.30/7 che abbiamo la convocazione, può pure non salutare nessuno perché si fionda sui cornetti. Quello è il suo buongiorno. Ci divertiamo tantissimo sul set però posso raccontare un momento divertente, il primo giorno che ho conosciuto Daniela. Ricordo questa cosa, ora la conoscete tutti, il personaggio di Rosa è meraviglioso, però il primo giorno di set era terrorizzata e timidissima. Non diceva una parola quasi si metteva in un angolo. Poi lei, la sua esuberanza, il suo personaggio, le ha permesso di esplodere.

Daniela: Capitano così tante cose divertenti che dovreste venire un giorno con noi sul set per capire cosa intendiamo noi per giornata di lavoro divertente.