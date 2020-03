Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole da lunedì 9 a venerdì 13 marzo sono interessanti e pieni di suspense. Alberto riceverà una chiamata per un colloquio di lavoro, ma ben presto riceverà una sorpresa poco gradita. Serena deciderà di separarsi mentre Filippo uscirà con Cristiana. Che sia finita per sempre tra i due coniugi?

Anticipazioni Un posto al sole, puntate fino al 13 marzo

Proseguirà la difficile situazione coniugale di Serena e Filippo con quest’ultimo deciso ad assumere Cristiana come skipper. La Cirillo, arrivata a questo punto, prenderà una decisione alquanto sofferta destinata a incidere sul rapporto con il marito. Niko, invece, si ritroverà a mediare tra i due coniugi. Le cose si complicheranno quando Filippo apprenderà della decisione di Serena di separarsi e non ne sarà affatto felice.

Leonardo, invece, trarrà giovamento da questa tensione matrimoniale e si insinuerà sempre di più nel cuore della madre di Irene. Approfittando della situazione, Leonardo suggerirà Serena di non lasciarsi influenzare dal giudizio di Filippo. Ferito dalla scelta della moglie di separarsi, il figlio illegittimo di Roberto Ferri uscirà con Cristiana.

Spoiler Un posto al sole: Alberto faccia a faccia con il boss Tregara

Nelle prossime puntate di UPAS vedremo Vittorio e Michele portare avanti l’inchiesta. I due, però, non riscuoteranno l’approvazione da parte degli operai del pastificio. Fabrizio, accusato per l’omicidio di suo zio Sebastiano, si ritroverà a vivere delle dure giornate. L’uomo sarà molto rassegnato e comincerà a pensare che il suo futuro sia dietro le sbarre del carcere. Al fianco del Rosato ci sarà Marina la quale cercherà di aiutarlo. Per fortuna a supportare la Giordano in questa complessa battaglia ci penserà Roberto Ferri.

Alberto riceverà una telefonata inaspettata per un colloquio di lavoro. Dopo aver perso ogni spicciolo, il Palladini si è ritrovato a navigare in cattive acque e si è visto costretto a trasferirsi nuovamente allo storico Palazzo. Ebbene, presto le cose potrebbero prendere una piega inaspettata, ma in questa svolta positiva si cela una sgradita sorpresa. Giunto nel luogo del colloquio, Alberto avrà un faccia a faccia con il boss Tregara il quale lo metterà a dura prova!