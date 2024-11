Nuovi emozionanti episodi attendono i fans di Un Posto al Sole. La soap di Rai Tre promette di regalarci tanti colpi di scena nelle puntate inedite in onda dall’11 al 15 novembre. Riflettori puntati su Nunzio, che non potrà fare a meno di parlare sinceramente con Diana spezzandole il cuore, e su Ross, costretta ad affrontare le molestie del primario in ospedale. Curiosi di sapere cosa accadrà?

Anticipazioni Upas al 15 novembre: Nunzio delude Diana

Sono passati ormai diversi mesi dalla fuga dall’altare di Rossella, e dal preciso momento in cui la dottoressa Graziani ha fatto dietrofront nell’unione con Fabrizio molti fans Upas attendevano con trepidazione la sua love story con Nunzio. Quel momento sembra essere arrivato e – dopo un attimo di travolgente passione – la dottoressa e lo chef hanno capito di non poter più vivere separati.

Cammarota non potrà fare a meno di essere sincero con Diana, pur sapendo bene che la sua rivelazione le spezzerà il cuore. Viste le sue condizioni di salute, Nunzio in un primo momento deciderà di rimandare, ma alla fine si renderà conto che illuderla potrebbe farle ancora più male della verità e le rivelerà quanto accaduto con la Graziani.

Spoiler Upas: Rossella si confida con i genitori

Nel frattempo Rossella dovrà affrontare un altro problema, ben più grave, ovvero le continue molestie di Fusco in ospedale. Il primario farà mobbing sulla giovane dottoressa, rendendole impossibile la vita lavorativa. Anziché cedere però Ross deciderà di confidare ai suoi genitori le molestie subite.

Se sperava di fare chiarezza sulle strategie da seguire però, la Graziani resterà delusa: i parere dei due saranno discordanti, e Rossella finirà per avere le idee ancor più confuse.

Intanto Fusco userà tutto il suo potere e la sua influenza per riuscire a vendicarsi, e finirà per relegare Rossella a compiti sempre più umilianti, attuando così un vero e proprio mobbing.

Un Posto al Sole, cos’altro accadrà nella soap di Rai 3?

Guido farà di tutto per tenere all’oscuro Claudia del fatto che vivrà con Cotugno e Alfredo, ma le cose non andranno come previsto. Ferri nel frattempo stringerà un accordo con Gennaro Gagliotti, ma scoprirà che è stato proprio lui a rovinare Costabile.

La condotta fin troppo leggera di Alice finirà per irritare Marina. Mentre Giulia sarà impegnata a organizzare una festa per sensibilizzare il quartiere sul tema dei migranti, Rosa inizierà a frequentare la scuola serale.

Infine Clara confiderà ad Alberto la sua intenzione di lasciare Napoli per sempre.