Cosa ci riservano i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 9 al 13 dicembre? I fans della soap partenopea sanno bene che ogni appuntamento su Rai Tre propone vicende cariche di tensione, e anche nella prossima settimana non resteranno delusi. Le vicende settimanali saranno incentrate su Alice. La giovane – appena rientrata da Londra – deciderà di ignorare i consigli di Marina e Ferri, e finirà per trovarsi nei guai.

Un Posto al Sole, spoiler al 13 dicembre

Subito dopo essere tornata da Londra Alice deciderà di fare di testa sua e ignorare i consigli di Roberto e Marina. Il disappunto dei coniugi Ferri non sarà sufficiente a dissuaderla dall’uscire con Vinicio per andare a ballare.

Quella che apparentemente poteva sembrare una serata divertente e spensierata, si trasformerà però in una brutta disavventura per i due ragazzi. Dopo questa esperienza negativa, Alice sembrerà intenzionata a seguire i consigli di Marina, e riprenderà il suo stage in radio, ricevendo una dura lezione da Micaela.

Upas, anticipazioni settimanali dal 9 al 13 dicembre

Viola sarà sempre più convinta che Pasquale non c’entri nulla con il tentato omicidio di don Antoine, e spingerà Damiano a rivolgersi ad Eugenio per avere le risorse necessarie per andare a fondo con l’indagine che potrebbe scagionare il ragazzo.

L’intuito di Viola si rivelerà esatto, e Damiano riuscirà ad arrestare il vero colpevole dell’attentato contro il parroco e scagionare definitivamente Pasquale.

Roberto affronta Michele nelle prossime puntate Upas

Roberto si renderà conto che Michele avrà ignorato tutte le sue richieste, e nelle prossime puntate Un Posto al Sole deciderà di affrontarlo per chiedergli ancora una volta di non portare avanti la sua indagine con l’inchiesta giornalistica sul caporalato. I due arriveranno ai ferri corti, e la situazione in radio per il giornalista si farà sempre più difficile.

Un Posto al Sole, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Nunzio e Rossella arriveranno insieme a Madrid, e potranno finalmente godersi la loro storia d’amore facendo progetti per il futuro. La dottoressa Graziani finirà per prendere una decisione importante che riguarderà il loro rapporto.

Mentre Luisa e Rosa riusciranno a sancire un’inattesa riconciliazione, anche Guido e Salvatore faranno pace, e il merito sarà di Mariella.

Jimmy sarà impegnato nelle prove di una commedia che il ragazzino dovrà portare in scena con la scuola, e questo darà modo a Manuela e Niko di vivere alcuni attimi di leggerezza e serenità. Tuttavia per la giovane Cirillo la delusione sarà – ancora una volta – dietro l’angolo.