Prosegue su Rai Tre l’appuntamento con i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole. Cosa ci riserveranno le puntate in onda dal 30 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025? Riflettori puntati su Rossella, che per aiutare Enrica rischierà di rendere ancor più tesi i rapporti con il primario Fusco. Spazio anche alle vicende di Michele, che non sarà disposto a lasciare da parte il suo progetto e si preparerà a un nuovo approfondimento giornalistico in radio.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame al 3 gennaio 2025

Enrica si confiderà con Rossella e le parlerà degli approcci di Fusco. La dottoressa Graziani deciderà di aiutarla e interverrà in suo aiuto. Il suo intervento però rischierà di creare ulteriori attriti con il primario. Ross saprà bene che – così facendo – potrebbe inimicarsi definitivamente Fusco, ma non sarà disposta a lasciare impuniti gli episodi di stalking in ospedale.

Nunzio si accorderà con Diego per riuscire a liberarsi di Samuel a Capodanno. Quest’ultimo faticherà a togliersi Micaela dalla testa. Nel frattempo si prospetterà un ultimo dell’anno davvero movimentato anche per Mariella, che presto scoprirà la “sorpresa” che Bice avrà in serbo per lei. Tutto sembrerà andare secondo i piani per Guido, che si preparerà a vivere i festeggiamenti con Claudia.

Michele si preparerà alla sua ultima trasmissione di approfondimento giornalistico in radio. Intanto Marina sembrerà pronta a lasciare carta bianca al marito sulla direzione della radio. Se da un lato la donna agirà così per cercare di salvaguardare il loro matrimonio, dall’altro Ferri potrà di fatto agire come meglio crede e prendere decisioni anche avventate sull’emittente.

Mariella e Marika si trasformano in Cupido nei prossimi episodi Upas

Due relazioni in crisi potrebbero trovare una svolta grazie all’intervento di due “Cupido” d’eccezione. Da un lato Marika proverà a motivare Pino a non rinunciare a Rosa, mentre dall’altro Mariella cercherà di far riavvicinare Castrese a Sasà. Le frecce di Cupido arriveranno a segno?

Stando a quanto riportato dagli spoiler Upas l’intervento di Marika potrebbe rivelarsi determinante. Rosa infatti accetterà di uscire con Pino, anche grazie alla sua intercessione. Le cose sembreranno non funzionare però per Castrese e Sasà, per i quali l’intervento di Mariella potrebbe non rivelarsi risolutivo. La crisi tra i due spingerà anche la donna a riflettere sulla sua situazione con Guido.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Bice scoprirà che Massaro la starà seguendo. Se in un primo momento la donna penserà che si tratti di gelosia dovrà ricredersi. Ben presto infatti scopriremo che il pedinamento dell’uomo sarà legato a questioni ben diverse: Massaro starà investigando su Troncone.

Il rapporto tra le due gemelle e Alberto si farà sempre più teso. Le due inquiline di Palladini e l’uomo arriveranno a un punto di non ritorno, e durante una discussione piuttosto accesa Alberto minaccerà di sfrattarle.