Prosegue su Rai Tre l’appuntamento con i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole. Cosa ci riserveranno le puntate in onda dal 20 al 24 gennaio 2025? Riflettori puntati su Rosa e Pino, che riusciranno ad avvicinarsi, e su Viola, che dovrà fare i conti con una situazione ad alto rischio.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame al 24 gennaio

La relazione tra Rosa e Pino procederà positivamente, e anche grazie all’aiuto di Raffaele la donna riuscirà a comprendere meglio il carattere del compagno. I due riusciranno finalmente a recuperare il loro appuntamento saltato. Il loro incontro però finirà per mettere Rosa davanti alle sue insicurezze. Poco dopo la donna – spinta dal sostegno di Pino – sembrerà intravedere la possibilità di dare alla sua vita una nuova direzione, e sarà motivata a riprendere gli studi e perdonare Manuel.

Nel frattempo Viola si troverà nuovamente ad affrontare una situazione rischiosa. Di ritorno da una visita guidata, la donna resterà vittima di una rapina. Mentre Damiano sarà sempre più determinato a trovare i responsabili del gesto, Viola cercherà di ristabilire un buon equilibrio nella sua vita quotidiana, e riuscirà a superare le sue paure grazie all’aiuto di Ornella.

Spoiler Un Posto al Sole

Bice avrà un’idea in vista dell’imminente viaggio di Guido e Claudia, e cercherà di convincere Mariella a concedere una nuova chance a Mimmo, elargendo i suoi soliti consigli (non richiesti).

Roberto proverà a ricucire i rapporti con Gennaro Gagliotti, mentre Vinicio sarà destabilizzato dal brusco atteggiamento di Castrese. Ferri e Marina dovranno fare i conti con le conseguenze di un grave incidente sullo yacht di Burnett. L’inconveniente ai Caraibi rappresenterà una seria minaccia per gli affari dei coniugi Ferri, e finirà per mettere in agitazione la coppia, che cercherà in ogni modo di limitare i danni.

Samuel avrà un confronto on Serena, che però si rivelerà alquanto deludente. Subito dopo il ragazzo si confiderà con Nunzio, che lo inviterà a lasciarsi tutto alle spalle.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Luca rientrerà nella città partenopea, dopo un periodo trascorso a Milano per partecipare a un programma sperimentale. Intanto però i gossip su Rossella si espanderanno a macchia d’olio in ospedale, intensificando lo stress della dottoressa Graziani e dei suoi genitori. I segnali del disagio inizieranno a essere visibili anche fisicamente.

Renato sarà sempre più deciso a separarsi da Valeria. L’uomo sarà anche convinto che Manuela e Niko siano fatti l’uno per l’altra, e cercherà un modo per farli riavvicinare.