Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 17 al 21 marzo? Nelle prossime puntate della soap partenopea in onda su Rai Tre i riflettori saranno puntati sui Gagliotti. Le trame vedranno Ciro impegnato a riprendere le redini dell’azienda di famiglia.

Un Posto al Sole, trame al 21 marzo 2025

Nonostante l’opposizione di Marina, Ferri, a causa delle disastrose condizioni economiche dei cantieri, deciderà di chiedere un prestito a Gennaro, che nel frattempo sarà stato estromesso dal padre Ciro dalla gestione dell’azienda di famiglia.

Quest’ultimo apparirà determinato a riassumere la guida dell’azienda, nonostante le resistenze del figlio. Per dimostrare la sua supremazia e riassumere il controllo, Ciro deciderà di dare un segnale chiaro, e lo farà negando a Ferri il prestito. La decisione di Ciro Gagliotti spiazzerà Roberto e Marina, che erano ormai convinti di poter contare su quei soldi.

Spoiler Upas: Rossella a disagio

La vista di Fusco in ospedale causa una sensazione di disagio in Rossella. Marisa parlerà con Silvia e le esporrà i suoi timori sul difficile rapporto di Rossella col cibo. Poco dopo la dottoressa Graziani prometterà a Marisa di affrontare le sue fragilità

Un posto al sole, anticipazioni settimana 17-21 marzo

Guido sarà a terra dopo essere stato lasciato da Claudia e l’incidente dell’amico Michele. A consolarlo ci penserà la sua ex Mariella. Tuttavia la ragazza – dopo l’abbraccio con Guido – sembrerà fare fatica a decidere come dovrà comportarsi d’ora in avanti con lui. Non riuscendo ad arginare i suoi sentimenti, Mariella deciderà di fissare dei confini nel suo rapporto con il vigile.

Intanto Raffaele cercherà di convincere Otello a cambiare idea riguardo al suo trasferimento a Napoli per ricongiungersi con la famiglia. Anche Iolanda cercherà di dargli una scrollata. La sua ramanzina renderà Otello intrattabile e a farne le spese saranno Jimmy e Renato.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Le condizioni di Michele susciteranno uno stato d’ansia in Otello, e qualcuno glielo farà notare rischiando un incidente diplomatico.

Rosa sarà super impegnata tra lavoro, cura del figlio e scuola serale, e finirà per trascurare inevitabilmente la sua relazione con Pino. Ma dopo una giornata particolarmente difficile, la donna deciderà di dare priorità al proprio benessere. Rosa inviterà a cena Pino, e lui non tarderà ad accorgersi che dietro quell’invito si nasconderà qualcos’altro.