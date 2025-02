Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 17 al 21 febbraio? Nelle prossime puntate della soap partenopea in onda su Rai Tre i riflettori saranno puntati su Niko, che dopo aver convinto Jimmy dovrà affrontare la furia di Micaela.

Un Posto al Sole, trame al 21 febbraio 2025

Nonostante le difficoltà iniziali, Niko convince Jimmy a trasferirsi con lui a casa di Valeria. Tuttavia si trova a dover superare un altro scoglio, visto che Micaela – quando lo viene a sapere – lo affronta senza mezzi termini, esprimendo tutto il suo disprezzo.

Sconvolto dallo scontro con la Cirillo, Niko cerca di mantenere una facciata di indifferenza, ma la presenza di Giulia lo costringe ad affrontare i suoi sentimenti più profondi e a confessare ciò che prova davvero.

Combattuto tra l’ultimatum di Valeria e il benessere di Jimmy, Niko finisce per scegliere il figlio, e si prepara a comunicare al bambino che resteranno al Palazzo.

Upas, anticipazioni settimana 17-21 febbraio

Malgrado l’angoscia che la attanaglia, Giulia cerca di nascondere a Luca la gravità della sua condizione, desiderosa di regalargli un po’ di serenità. Tuttavia, un nuovo ostacolo incombe, minacciando di far crollare il fragile equilibrio ritrovato.

Mentre la malattia avanza, Luca si troverà sull’orlo di una scelta che potrebbe segnarlo indelebilmente. La disperazione lo porta a prendere una decisione che rischia di ricondurlo indietro nel baratro.

Proprio quando le preoccupazioni di Giulia aumentano, un incontro inaspettato con Alberto potrebbe far cambiare rotta a Luca, allontanandolo da pensieri autodistruttivi. La vicinanza di Palladini promette di essere la chiave di svolta per l’umore di De Sanctis, quella che lo spingerà a guardare al futuro con rinnovato ottimismo.

Spoiler Un Posto al Sole

La reputazione dei Cantieri è sempre più a rischio e Roberto ne soffre profondamente. Anche Gennaro Gagliotti, preoccupato per le conseguenze del danno d’immagine, cerca di scoprire chi stia indagando su di lui. Mentre l’inchiesta di Michele va avanti, Alice fa una scoperta sconvolgente.

Scossa dalla conversazione telefonica di Michele, intercettata per caso, Alice chiede a Vinicio di accompagnarla a visitare l’azienda agricola di famiglia. Mentre sono lì si trova di fronte a un dilemma: condividere con lui le sue preoccupazioni sui Gagliotti o mantenere il segreto per non turbare la loro relazione?

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Dopo aver denunciato Fusco, Rossella intravede finalmente un futuro più sereno e si sente pronta ad affrontare le sfide che l’attendono.

Malgrado l’evidente sofferenza di Damiano, tormentato dal suo superiore, Viola cerca di dissuaderlo dal proposito di compiere qualsiasi passo che possa mettere a repentaglio la sua stabilità lavorativa.

Mariella – dopo aver parlato con Sasà – potrebbe decidere di concedere una seconda chance a Mimmo.

Il successo ottenuto durante l’interrogazione di inglese rafforza in Rosa la fiducia in se stessa, consolidando anche il suo rapporto con Pino. Il rapporto tra i due diventa sempre più serio, e questo finisce per suscitare la curiosità di Manuel, che inizia a fare delle domande.