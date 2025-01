Prosegue su Rai Tre l’appuntamento con i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole. Cosa ci riserveranno le puntate in onda dal 13 al 17 gennaio 2025? Riflettori puntati su Ferri, che prenderà una posizione ferma nei confronti di Gagliotti. Nelle prossime puntate UPAS ci sarà spazio anche per Cerruti, che cercherà di far ragionare Mariella, spingendola a rivalutare il suo rapporto con Guido.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame al 17 gennaio

Ferri, con un gesto inatteso, decide di mettere un punto fermo sul rapporto con Gennaro Gagliotti, comunicandogli apertamente che non potrà diventare socio del circolo. Nel frattempo Cerruti prova a far cambiare idea a Mariella, incoraggiandola a riconsiderare il suo atteggiamento nei confronti di Guido.

Renato, per sfogare la sua frustrazione nei confronti di Niko e Jimmy, si confida con un’amica di lunga data, trovando in lei un prezioso sostegno. Valeria – approfittando della discussione tra Poggi e suo padre – prova a convincere il giovane avvocato a lasciare Palazzo Palladini. Seguirà il suo consiglio?

Poco dopo – mentre Raffaele cerca di far ragionare Renato nel corso di una cena – Niko comunica alla madre che Valeria gli ha proposto di andare a vivere con lei portando con sé anche Jimmy.

Spoiler Un Posto al Sole, Rossella isolata

La decisione di Rossella di denunciare Fusco al direttore sanitario ha conseguenze inaspettate: si sente sempre più sola e isolata, e neanche gli apprezzamenti di Riccardo riescono a risollevarle il morale.

Nunzio cerca di darle una mano, ma il suo intervento non fa che peggiorare le cose. Uno scontro piuttosto acceso tra Cammarota e Fusco in ospedale rischia infatti di avere gravi ripercussioni sulla dottoressa Graziani.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Il legame tra Alice e Vinicio si fa sempre più stretto, provocando la preoccupazione di Michele. Il giornalista scopre infatti che Vinicio è in realtà un Gagliotti, e non può fare a meno di essere in ansia per Alice. Don Antoine si prepara a lasciare Napoli, e per Rosa è un duro colpo. Dopo un periodo decisamente buio, arriva però finalmente un po’ di luce a illuminare il cammino della donna.

Samuel decide di iscriversi a un sito di incontri online, ma un’azione inaspettata di Micaela lo mette in una situazione davvero imbarazzante.