Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 10 al 14 marzo? Nelle prossime puntate della soap partenopea in onda su Rai Tre i riflettori saranno puntati su Fusco, che dopo l’avviso di garanzia sembrerà cedere alla follia, fino ad arrivare a compiere un gesto estremo. A fare le spese del suo gesto sarà Michele.

Un Posto al Sole, trame al 14 marzo 2025

Nel corso dei prossimi episodi Upas verranno alla luce alcuni retroscena su Fusco. Scopriremo che il primario vive sotto il controllo di una madre ossessiva. A ciò si aggiungerà il fatto che il medico sarà raggiunto da un avviso di garanzia per le molestie sulle collaboratrici. Inevitabilmente Fusco riterrà Rossella la causa principale dei suoi guai, e per questo motivo si precipiterà in ospedale per affrontarla.

La presenza di Riccardo impedirà che tra la dottoressa Graziani e Fusco la situazione degeneri, ma lo scontro sarà solo rimandato. Il primario tornerà a casa e – dopo essersi chiuso nello studio – impugnerà una pistola.

Spoiler Upas: Fusco si vendica di Rossella

Il primario sarà sempre più determinato a far pagare alla dottoressa Graziani i suoi guai, e per questo deciderà di tornare in ospedale armato. Ormai completamente fuori di sé, inizierà a sparare all’impazzata contro di lei. Le cose però non andranno come previsto, e a rimanere gravemente ferito dai proiettili sarà Michele, che si sarà recato in ospedale a trovare la figlia.

Mentre Rossella tenterà disperatamente di rianimare il padre, Fusco si darà alla fuga.

Un posto al sole, anticipazioni settimana 10-14 marzo

Il giornalista sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La notizia del ferimento si Saviani arriverà ben presto a Palazzo Palladini e – se da un lato ci sarà chi non mancherà di mostrare tutta la sua vicinanza a Silvia e Rossella – dall’altro non mancherà chi cercherà di approfittarne.

Ferri si metterà subito alla ricerca di un sostituto per Michele alla radio, e Micaela – preoccupata per questa mossa – chiederà aiuto a Filippo. Ma la persone che penserà di trarre maggiore vantaggio da tutto questo sarà senza dubbio Gennaro Gagliotti, che proverà ad approfittare della situazione propizia per difendere i suoi interessi. Il malavitoso riuscirà ad accedere al computer del giornalista e a cancellare tutto il materiale compromettente sulle aziende di famiglia.

Cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Mentre in molti saranno in apprensione per le sorti di Michele, Fusco proseguirà la sua fuga disperata. La polizia però sarà ormai sulle sue tracce, e Torre e Renda riusciranno a intercettarlo. Il primario però non sarà disposto ad arrendersi facilmente.

Costretta a coprire l’assenza di Silvia al lavoro, Manuela dovrà sacrificare lo studio. Tuttavia Niko le mostrerà tutta la sua solidarietà esonerandola dall’aiutare Jimmy coi compiti.

In ospedale Silvia e Rossella saranno in apprensione e si prepareranno a scoprire come sarà Michele al risveglio, visto che il momento di interrompere la sedazione si starà avvicinando. Nel frattempo Damiano dovrà affrontare una situazione che richiederà tutto il suo sangue freddo.

Raffaele dovrà gestire l’urgenza di Otello, intenzionato a tornare a Napoli dalla sua famiglia. Incuriosito dalla distanza di Rosa, Pino deciderà di affrontarla apertamente.