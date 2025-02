Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Un Posto al Sole in onda dal 10 al 14 febbraio? Nelle prossime puntate della soap partenopea in onda su Rai Tre i riflettori saranno puntati su Michele, che dovrà affrontare le conseguenze del suo gesto contro i Gagliotti.

Un Posto al Sole, trame al 14 febbraio 2025

La decisione di Michele di concludere l’inchiesta sui Gagliotti con una prova video cruda e implacabile potrebbe rivelarsi un boomerang, mettendo a repentaglio sia la sicurezza di Assane che la sua stessa incolumità.

Ignaro della tragedia che si è consumata nei campi dei Gagliotti, Michele è impegnato nella ricerca di Assane. L’uomo sembra essere scomparso nel nulla, e il giornalista si fa mille domande sulla sua scomparsa.

Spoiler Un Posto al Sole

Nonostante i suoi sforzi, Giulia non riuscirà a scacciare del tutto l’amarezza che attanaglia Luca a causa della malattia. Sarà invece il gesto inaspettato da parte di un’altra persona a donargli un raggio di speranza.

Rosa – sempre più in crisi per i contrasti col professore d’inglese – cerca un po’ di supporto in Damiano. Il poliziotto però sembra troppo preso dai suoi pensieri. I problemi alla scuola serale preoccupano Rosa, e una volta scoperto che non può avere il supporto di Damiano, finisce per cercare un aiuto da Pino. La disponibilità di quest’ultimo finisce per avvicinare pericolosamente lui e Rosa, tanto che la donna – per la prima volta dopo Damiano – si lascia andare all’ebbrezza dell’amore.

Upas, cos’altro accadrà nella soap di Rai Tre?

Le conseguenze dello stress si fanno sempre più pesanti per Rossella, che subisce un nuovo episodio preoccupante. I genitori, ormai allarmati, non possono più ignorare il problema. Il sostegno dei genitori e di Ornella, danno alla dottoressa Graziani il coraggio di affrontare i suoi problemi. Grazie a un incontro significativo, Ross troverà la forza di superare le difficoltà e di riprendere in mano la sua vita, lasciandosi alle spalle il tormento causato da Fusco.

Niko – sempre più pressato da Valeria – è irremovibile riguardo alla decisione di trasferirsi a casa sua, ma Jimmy ha ancora una carta da giocare per poter restare a Palazzo Palladini, e si appresta a farlo. Il ragazzino può contare sul supporto di Manuela, che – una volta saputo dell’intenzione di Niko di trasferirsi da Valeria – si mostra contrariata.

Dopo le premesse non proprio incoraggianti, c’è ancora molta curiosità su come finirà l’appuntamento tra Mariella e Mimmo. I due riusciranno a superare le prime tensioni? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando gli spoiler ci porteranno ulteriori news sulla soap partenopea.