Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 15 luglio 2022 ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo alla conferma delle nostre intuizioni. Lello Valsano si rivelerà infatti sempre più un soggetto pericoloso, e a farne le spese sarà il povero Tregara. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 9 al 15 luglio 2022

Raffaele, dopo essere stato smascherato da Viola, rischia di ritrovarsi nei guai anche con Eugenio. Un confronto teso e delicato in casa Bruni, durante il quale Raffaele racconta all’altro tutta la verità sulle pressioni subite dal clan guidato da Lello Valsano, lasciano Eugenio senza parole e scatenano tensioni a livello familiare.

Lello Valsano si fa sempre più pericoloso, e a fare le spese della sua malvagità stavolta è il povero Tregara, che viene aggredito in carcere. La notizia dell’aggressione raggiunge velocemente Nicotera, che mostra preoccupazione sia per le sorti dell’uomo sia per le ripercussioni che il suo ferimento potrebbe avere sullo sviluppo delle indagini.

Ma questo nuovo sviluppo della situazione aumenta lo sconforto anche in Eugenio, che appare sempre più preoccupato per quello che potrebbe succedere e per le intenzioni di Valsano anche nei confronti della sua famiglia. Possibile che Eugenio e i suoi familiari siano in serio pericolo? Per Susanna arriva il momento in cui deve iniziare il tirocinio in Procura.

Alberto comincia ad avere sospetti sull’identità del pentito che collabora con Nicotera. Tra il

magistrato e Viola si allarga la distanza, mentre Raffaele è travolto da un’ansia sempre più crescente.

Riccardo è oberato dagli impegni e decide di chiedere un aiuto a Rossella. Malgrado lei si sforzi di supportarlo però, il Crovi tradisce un aspetto caratteriale che non le piace.

Upas, anticipazioni al 15 luglio Un Posto al Sole

Per Roberto, Lara e Marina sembra essere arrivato il momento della verità.

Mentre Lara, perseguendo il suo piano, sembra ritagliarsi uno spazio sempre più grande nella vita di Ferri, Marina sembra ormai lontana e proiettata sulla sua vacanza a Procida, ma un improvviso e inaspettato colpo di testa può ribaltare la situazione mandando a monte i piani di Lara.

Marina e Roberto, a Procida insieme, si trovano a fare chiarezza sui rispettivi sentimenti, mentre Lara cerca Ferri ovunque e potrebbe anche riuscire a intuire dove si trova.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane

Per uno strano equivoco Mariella si convince di stare antipatica a Serena e Angela.

Nunzio trova un modo bizzarro per preparare Samuel a gestire da solo la cucina del Vulcano.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.