Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 7 al 13 maggio 2022 ci svelano che non mancano momenti di tensione a Palazzo Palladini. Riflettori puntati su Rossella, che nonostante faccia il possibile per riappacificarsi con Riccardo, avverte che qualcosa non va nel loro rapporto. Vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 7 al 13 maggio 2022

Il sentimento che la Graziani prova per Riccardo è così profondo, che decide di fare il primo passo per mettere fine ai dissapori e riappacificarsi con lui. La ragazza però non tarda ad accorgersi che qualcosa non va. Che succede al Crovi? In realtà la crisi di Riccardo ha un nome ben preciso: si chiama Virginia!

Il medico infatti cede alla passione e si ritrova a trascorrere una notte in intimità con lei. Questo momento di debolezza provoca una profonda crisi in Riccardo, che non sembra riuscire a tenere più a freno la passione per Virginia e al tempo stesso gestire la situazione con la figlia di Silvia.

Divorato dai sensi di colpa il medico finisce per prendere una decisione drastica, che ha inevitabili ripercussioni anche su Rossella. La giovane ragazza si ritrova così costretta a elaborare la rottura con Riccardo, mentre Giancarlo e Silvia si chiedono quali effetti avrebbe sul loro rapporto un eventuale trasferimento a Bari per motivi di lavoro.

Ma Rossella sembra non voler più concedere nessuna chance al giovane medico.

Anticipazioni Upas: Guido messo alle strette da Mariella

La resistenza di Guido sembra vacillare di fronte alle insistenze della Altieri, e lui appare sul punto di confessare a Mariella che Sarti sta facendo il doppio gioco nei confronti di Cerruti. Mariella decide così di intervenire nel rapporto tra Sarti e Cerruti. Nel frattempo Silvia si trova a discutere sempre più spesso con Michele e, dopo una conversazione piuttosto accesa, riceve una proposta inaspettata da Giancarlo.

L’invadenza di Alberto diventa ogni giorno più difficile da sopportare per Niko, e i due si trovano a discutere riguardo alla gestione dei clienti dello studio. Eugenio riesce a portare termine un’importante e delicata operazione sulla camorra, ma un avvertimento allarmante ricevuto da Viola potrebbe costringerlo a fermarsi.

Bianca riesce a convincere Viola della sua estraneità riguardo alla scritta apparsa sulla lavagna della scuola. La Bruni decide così di non dire nulla a Eugenio. Nel frattempo Jimmy si ritrova a fare i conti con le sue difficoltà nello svolgere i compiti scolastici e deve accettare l’aiuto della terribile Giuditta.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: i battibecchi tra Lara e Marina

Continua la guerra tra Lara e Marina, che pongono Roberto in una posizione sempre più difficile. Sempre più insofferente ai battibecchi tra le due donne, Ferri escogita un piano per liberarsi di Lara. Roberto non sa però che lei ha una nuova importante carta da giocare!

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.