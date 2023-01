Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 7 al 13 gennaio 2023 ci svelano che Nunzio si trova ad affrontare una situazione sempre più complicata, mentre Viola è sempre più vicina a Damiano. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 7 al 13 gennaio 2023

L’ultimo scontro tra Alice e Nunzio rischia di avere delle conseguenze serie e imprevedibili. Il ragazzo è disposto ad ammettere le sue colpe, ma nega le accuse che gli vengono rivolte. Per non rischiare di cedere allo sconforto Nunzio prova ad aggrapparsi alla speranza che Elena riesca a convincere Alice a riflettere bene sulle conseguenze della sua scelta.

Anche il supporto incondizionato di Franco si rivela fondamentale per il giovane Cammarota. Più tardi Nunzio si presenta al Vulcano e parla con Silvia spiegandole la difficile situazione che sta vivendo.

Un Posto al Sole news: Viola sempre più coinvolta nelle vicende di Damiano

Raffaele e Ornella seguono con sempre maggior apprensione il crescente coinvolgimento di Viola nelle vicende che riguardano Damiano e Rosa. L’insegnante cerca di mantenere le distanze dal padre di Manuel. Viola cerca poi un modo per convincere Elena e Angela a parlare tra loro, ma la situazione è già andata troppo oltre e una causa legale potrebbe prospettarsi all’orizzonte.

Confuso e incuriosito, Guido prova a capire quale sia la singolare situazione sentimentale di Michele, appena tornato a Napoli e già pronto a rituffarsi nel lavoro. Nel suo programma radiofonico Michele affronta un argomento attuale e di grande interesse.

Bianca viene isolata sempre più dai compagni di classe a causa di Antonello.

Il pressing seduttivo di Micaela rischia di mettere a dura prova la fedeltà del povero Samuel. Contro il parere delle sorelle, Micaela sembra determinata a sedurre il ragazzo, mentre Serena ha un nuovo incontro con Mariella.

Upas, anticipazioni al 13 gennaio Un Posto al Sole

Marina, Roberto e Elena vivono giorni di tensione, mentre Clara è decisa a scoprire se Alberto si sia davvero impossessato dei gioielli.

Per sapere cosa scoprirà Clara, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.