Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 5 al 11 marzo 2022 ci svelano che è ancora Jimmy a trovarsi sotto i riflettori, e insieme a lui tutti coloro che sono in qualche modo coinvolti nella vicenda. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 5 al 11 marzo 2022

Niko viene a sapere della proposta fatta da Micaela a Niko di trasferirsi a Berlino. La ragazza continua a tenere nascosto il suo dramma, anche se mostrarsi fragile le appare sempre più difficile. Le sue richieste finiscono per spiazzare Niko, che cerca il supporto dei genitori per capire come comportarsi.

Il timore che Jimmy possa decidere di partire per Berlino con Micaela spinge Renato a prendere un’iniziativa sorprendente. Ma la presenza di Micaela nella vita di Jimmy comincia a gettare scompiglio nella famiglia Poggi creando tensioni e divisioni anche tra Niko e Renato.

Anche Giulia è decisa a tutelare Jimmy, e cerca il supporto di Serena. Quest’ultima ormai conosce il segreto della gemella, a svelarglielo è stata Manuela. Niko è sempre più sotto pressione.

Patrizio matura una decisione importante che potrebbe dare una svolta decisiva alla sua vita. La determinazione di lasciare Napoli di Patrizio non trova però d’accordo Raffaele, che finisce per vivere un momento di grande tensione con Ornella.

Colpevole di aver commesso un errore nell’educazione di Lollo, Guido subisce una severa punizione da parte di Mariella.

Anticipazioni Upas: i piani di Ferri

Ferri è sempre più determinato a distruggere Chiara Petrone, e il suo piano sembra procedere nel migliore dei modi anche grazie alla complicità di Lara, che sembra particolarmente abile nel manipolare la ragazza. Nel frattempo cresce anche il rancore che Nunzio prova nei confronti di Ferri.

La Petrone sente di aver di nuovo bisogno di un “aiuto”, e torna a ricorrere alla cocaina. Resa più battagliera riesce a tenere testa a Roberto, ma rischia di compromettere ancora una volta la sua relazione con Nunzio.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: Rossella, una nuova sfida

La presenza di Virginia è un’ombra sempre più presente tra Rossella e Riccardo. L’insolita abilità della moglie di lui finisce per mettere la Graziani in difficoltà. Rossella comincia a sentire sempre di più la competizione con Virginia e, in crisi dopo aver detto a Riccardo di saper giocare a biliardo, cerca una soluzione per tirarsi fuori dai guai.

Cosa escogiterà la Graziani? Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.