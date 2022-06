Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 4 al 10 giugno 2022 ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo a una importante decisione di Raffaele, che vittima di un ricatto decide di affrontare i criminali che minacciano la sua famiglia. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 4 al 10 giugno 2022

Raffaele non si confida con Eugenio e decide di seguire un’altra strada per liberarsi dei criminali che lo ricattano. Ma oltre a dover gestire le minacce dei camorristi, il Giordano corre il rischio di insospettire anche chi gli vive accanto. Costantemente sotto minaccia Raffaele si ritrova così costretto a mentire ai suoi familiari, ma sembra ormai sul punto di cedere. Per quanto tempo riuscirà a custodire da solo il peso di quel ricatto? Alla fine il Giordano cede e racconta tutto a Elvira. Michele torna alla conduzione del programma radiofonico, mentre Salvatore decide di dare a Bruno una seconda possibilità.

Anticipazioni Upas: l’arrivo di Cristina

Arrivata a Napoli per un breve soggiorno a casa del padre, Cristina non digerisce molto bene la presenza di Lara e tratta male anche Jimmy, che ripiomba nelle sue pene d’amore. Il ragazzo non sa se ascoltare i consigli di Serena o i suggerimenti di Micaela, mentre Ferri si ritrova a dover spiegare a Cristina i motivi che hanno portato Lara in casa sua.

A poco a poco il legame tra Jimmy e Cristina si fa più profondo, e a dispetto delle grandi differenze che ci sono tra le rispettive famiglie, i due appaiono sempre più affiatati.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane:

Stefano vuole riuscire a vendere la proprietà di famiglia e torna alla carica con Riccardo, ma il fratello insiste nel suo rifiuto. La posizione di Riccardo finisce per scatenare un eccesso di nervosismo in Stefano.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.