Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 3 al 9 settembre 2022 ci svelano che l’atmosfera a Palazzo Palladini continua a essere tesa. Le famiglie sono ancora scosse per quanto accaduto, e i Bruni vivono ore di apprensione in ospedale. Intanto Niko subisce una metamorfosi e assume atteggiamenti duri con Micaela, pur di tutelare suo figlio. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 3 al 9 settembre 2022

Tutti appaiono ancora scossi per gli ultimi eventi che hanno segnato le loro vite, e Niko appare più determinato che mai nell’impedire a Jimmy nuove sofferenze.

Proprio per portare a termine questo suo proponimento – e difendere Jimmy ad ogni costo – Niko si mostra implacabile nei confronti di Micaela. Il giovane appare freddo e determinato, al punto di considerare l’ipotesi di intraprendere una battaglia legale contro Micaela pur di garantire serenità a suo figlio. E così alle sorelle Cirillo non rimane che confrontarsi e trovare il miglior modo di affrontare la nuova questione, che potrebbe vedere l’epilogo in un’aula di giustizia. Neppure l’intervento di Alberto – che prova a mettere in guardia Poggi dalle possibili conseguenze che potrebbero derivare dal mettersi contro Micaela.

Proseguono intanto senza sosta le ricerche per scoprire le cause dell’intossicazione delle bufale, e mentre Castrese ed Espedito provano a sdrammatizzare quanto accaduto, Speranza è invece intenzionata ad andare a fondo alla questione. La gravità di quanto accaduto la spinge a voler scoprire la verità: un desiderio che condivide con Mariella. Proprio la Altieri trascina Guido al caseificio, per un confronto faccia a faccia con Espedito.

Un Posto al Sole news: dov’è finita Adele?

La Picardi sembra svanita nel nulla e la sua irreperibilità finisce per destare preoccupazione in Angela e Giulia. Impensierite per quella improvvisa scomparsa, le due decidono di andare a cercarla a casa sua.

Ma c’è anche qualcun altro che combatte ormai da un po’ di tempo con l’impossibilità di rintracciare una persona: si tratta di Nunzio, che vive in trepida attesa di notizie da parte del detective privato, che gli permettano di rintracciare Chiara.

Upas, anticipazioni al 9 settembre Un Posto al Sole

L’arrivo di Fabiana nella città partenopea scatena reazioni opposte. Se da un lato la sua presenza porta una ventata d’aria fresca nella vita di Michele, dall’altro Rossella – dopo aver vissuto con trepidazione l’incontro con la nuova amica milanese del padre – rimane profondamente delusa. E così, mentre Marina consolida i suoi rapporti con sua figlia e con Riccardo, il Saviani deve fare i conti con la reazione della figlia.

Marina riceve un’e-mail che fa vacillare il suo rapporto con Roberto, e solo grazie all’intervento inatteso di Ferri la relazione sembra sul punto di risanarsi.

Mastro Peppe viene convocato a Palazzo Palladini da Alberto, che intende affidargli dei lavori di ristrutturazione del seminterrato. Mentre i due discutono del progetto Alberto mette al corrente l’uomo di alcuni suoi programmi.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.