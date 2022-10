Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 29 ottobre al 4 novembre 2022 ci svelano che Lia si vedrà costretta a dare spiegazioni a Diego, dopo che quest’ultimo l’avrà sorpresa nella notte a frugare nel seminterrato di Alberto. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 29 ottobre al 4 novembre 2022

Marina riuscirà a convincere Fabrizio a lasciarla andare via. Dopo aver visto fallire miseramente i suoi piani di fuga la Giordano deciderà di far leva sul lato buono dell’uomo. Il tentativo sembra dare i suoi frutti e Rosato sarà in procinto di liberarla, ma un evento inatteso lo convincerà a tenerla ancora sua prigioniera. Roberto intanto cercherà di distrarsi per non pensare alla bella imprenditrice, mentre Marina sarà sempre più in balia della follia di Fabrizio. Sarà la fine per la Giordano?

Filippo proverà a convincere il padre a rassegnarsi all’idea che Marina abbia scelto di tornare con Fabrizio, ma Roberto non si darà per vinto e, nonostante i sospetti iniziali, inizierà a pensare che i motivi che hanno portato Marina lontano da lui siano altri. Ferri ricorderà un particolare che potrebbe rivelarsi determinante per la salvezza della sua compagna.

Un Posto al Sole, trame al 4 novembre

La scelta di Manuela avrà forti ripercussioni su Jimmy. La ragazza è profondamente ferita dalla perdurante distanza di Niko, e davanti agli ultimi eventi la gemella si renderà conto che è arrivato il momento di dare una svolta inaspettata alla sua vita.

Anche Viola sarà costretta a prendere una decisione. Per dare una mano a Damiano e risolvere i problemi del figlio, la Bruni farà un’interessante proposta al giovane. Dopo la separazione da Nicotera la figlia di Ornella sembra ormai pronta a riconquistare la normalità, e la vicinanza del giovane agente sembra riuscire a ridarle il sorriso.

Un Posto al Sole news: il segreto di Lia

Lia sarà sempre più intenzionata a svelare il segreto che si racchiude nello scantinato di Alberto, e deciderà di fare una nuova incursione notturna. Stavolta però qualcosa andrà storto e la governante di casa Ferri verrà sorpresa da Diego, che le chiederà una spiegazione.

La ragazza a quel punto verrà assalita da un dubbio: può davvero fidarsi del giovane Giordano?

Upas, anticipazioni al 4 novembre Un Posto al Sole

Quale miglior momento per organizzare una caccia ai fantasmi, se non la notte buia e tenebrosa di Halloween? Ispirati e suggestionati dai racconti inquietanti di Alberto i bambini di Palazzo Palladini si accingono a portare a termine la loro missione “ghostbuster“. Il gruppetto – capitanato da Camillo – sarà impegnato alla ricerca del fantasma che infesta Palazzo Palladini.

Per sapere cos’altro accadrà, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.