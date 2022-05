Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 28 maggio al 3 giugno 2022 ci svelano che nei prossimi giorni assisteremo a una sorprendente proposta di Ferri a Lara, che finisce per riempire di gioia la Martinelli. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 28 maggio al 3 giugno 2022

Lara ha intenzione di lasciare Napoli e a Roberto non rimane altro da fare che fare alla Martinelli una proposta per cercare di farle cambiare idea. Se le parole di Ferri la rendono felice però, la sua gioia viene subito smorzata da Roberto, che mette bene in chiaro le cose tra loro. Tuttavia lei sa di essere vicina a tutto ciò che desiderava e non si rassegna facilmente.

Nicotera prosegue nella sua linea dura con Tregara e, tornato a casa di Raffaele, prova a recuperare lo spirito familiare. Ma il portiere è già impegnato nel difficile compito di confortare Giuditta. Nel frattempo Renato cerca di organizzare al meglio l’incontro con la giovane. Cerruti, indeciso se perdonare o meno il tradimento di Sarti, finisce per portare ancora una volta scompiglio tra Mariella e Guido.

Silvia intende raggiungere Giancarlo e decide così di lasciare per qualche giorno la gestione del Vulcano a Samuel e a Nunzio. Rossella e Virginia si trovano a fronteggiare insieme una situazione incresciosa e pericolosa. Questo finisce per fornire a entrambe la possibilità di conoscersi meglio.

Niko, Serena e Filippo cercano di impedire a Micaela di portare via Jimmy. E mentre lei non intende rinunciare a portare il bambino in vacanza nel Bhutan e i tre cercano di impedirglielo, arriva la soluzione proposta proprio dal piccolo Jimmy.

Anticipazioni Upas: la prima cotta di Bianca

Bianca affronta una giornata cruciale a scuola. Se da un lato la ragazzina deve affrontare un’interrogazione decisiva, dall’altro vede nascere una bella amicizia. La figlia di Franco e Angela è decisamente cresciuta e arriva anche per lei il momento della prima cotta.

Mentre la Boschi scopre le emozioni del cuore, tra alti e bassi che si ripercuotono sull’umore, il misterioso interlocutore delle web challenge sembra pronto a rifarsi vivo.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: i superstiti del clan Argento

Lello Valsano, insieme ai superstiti del clan Argento scampati alla retata, decidono di passare all’azione per riguadagnare terreno nel quartiere.

A farne le spese potrebbe essere Raffaele, che minacciato dai camorristi si trova davanti a un problema di non facile soluzione.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.