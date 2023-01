Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023 ci svelano che il processo contro Valsano riaprirà dolorose ferite, mentre Alice – dopo aver preso una difficile decisione – si appresterà a lasciare Napoli. Ma vediamo insieme cosa accade nelle puntate inedite che andranno in onda la prossima settimana in Upas.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 28 gennaio al 3 febbraio 2023

La scoperta fatta su Lia apre la porta a mille interrogativi e Diego si chiede chi sia realmente la ragazza e quali sentimenti lei provi per lui. Prima di riuscire a trovare le

risposte però, Diego viene sconvolto da una nuova e spiazzante rivelazione. Lia sente il terreno franarle sotto i piedi, mentre Diego è costretto ad aprire gli occhi e vedere la vera natura della ragazza che ama.

Dopo un difficile faccia a faccia con Diego, Lia incassa una cocente sconfitta.

La crisi di Bianca potrebbe non risolversi facilmente. L’intervento di Viola appare decisivo, e un discorso fatto dall’insegnante in classe riesce a fare presa sui compagni della ragazzina, che poco dopo riceve una visita inaspettata.

Un Posto al Sole news: Alice prova a voltare pagina

Supportata da Marina Alice si sforza di voltare pagina, mentre Nunzio prende una sofferta decisione. Elena scopre il motivo del disagio della figlia e deve decidere se spingerla o meno ad assumersi le responsabilità dei propri errori.

Alice – dopo aver preso una decisione difficile – si appresta a lasciare Napoli per raggiungere Londra, mentre Nunzio, desideroso di parlare con Chiara, riceve una visita inaspettata.

Le polemiche contro il Vulcano potrebbero non placarsi.

Mariella deve destreggiarsi tra Bice, che vuole coinvolgerla in una crociera, Salvatore, che si sente solo, e Castrese.

Upas, anticipazioni al 3 febbraio Un Posto al Sole

Il processo contro Valsano è ormai vicino, e inevitabilmente si riaprono dolorose ferite. Niko viene chiamato a prendere una decisione difficile, che potrebbe amplificare la sua sofferenza per la morte di Susanna.

La data del processo arriva, e per Niko e Viola si prospetta un periodo difficile.

Cerruti riceve un insolito invito da parte di Bufalotto.

Per sapere qualcosa in più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.