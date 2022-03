Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 marzo al 1 aprile 2022 ci svelano che non mancano momenti di tensione a Palazzo Palladini. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Gli scontri tra Ornella e Crovi sembrano destinati a proseguire, e i due finiscono per avere una discussione accesa anche in ospedale. La freddezza tra i due continua e il dottor Crovi decide di contravvenire alle indicazioni della Bruni per l’ennesima volta.

Neppure tra Franco e Angela le cose sembrano andare meglio, anzi. Le incomprensioni tra i due sembrano acuirsi ogni giorno di più. Patrizio e Viola sembrano invece sul punto di cercare una riconciliazione.

Marina viene a sapere da Filippo delle pressioni che Roberto fa a Chiara in merito alla dismissione dell’hotel di famiglia e affronta Ferri. Cosa si nasconde dietro alla decisione di Roberto? Marina fa di tutto per proteggere Chiara e scoprire i motivi che possono aver indotto Ferri a vendere lo storico albergo del gruppo Petrone. Ma Chiara sembra ormai incapace di difendersi, e vittima della dipendenza da cocaina è ormai caduta nella rete tesa da Lara.

Anticipazioni Upas: Bianca è nei guai

Bianca è sempre più succube della web challenge a cui sta partecipando. Dopo aver imbrattato i muri della scuola la bambina viene assalita dal timore che la professoressa possa averla riconosciuta e diventa intrattabile.

A scoprire il suo gesto vandalico però non è la professoressa, bensì Franco. Il padre, dopo aver messo insieme una serie di indizi, si convince che dietro il gesto a scuola possa esserci davvero Bianca e chiede conferma alla figlia. Un arrivo inatteso interrompe il confronto teso tra loro.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: chi è il ladro del Vulcano?

Il mistero del furto al Vulcano si infittisce sempre più. Guido, messo in allarme da Silvia, inizia a sospettare che un suo collaboratore abbia le mani lunghe, e i suoi sospetti ricadono su Cotugno. Deciso a scoprire se sia davvero lui l’autore dei furti, Guido decide di tendergli una trappola aiutato da Mariella.

Per Angela arriva il momento di rientrare a Napoli. Il suo ritorno nella città partenopea diventa l’occasione per una discussione piuttosto accesa con Franco. Neppure per Michele le cose sembrano andare meglio.

