Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 26 febbraio al 4 marzo 2022 ci svelano che a Palazzo Palladini non mancheranno momenti di tensione. Se da un lato l’arrivo delle gemelle crea scompiglio, dall’altro c’è un personaggio molto amato della soap, che potrebbe lasciare Napoli. Ma vediamo insieme cosa accadrà in Upas la prossima settimana.

Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 26 febbraio al 4 marzo 2022

L‘arrivo delle gemelle provoca il caos in casa Sartori. Rimane tuttavia un mistero il vero motivo che le hanno condotte a Napoli. Intanto la presenza di Virginia al San Filippo continua a rendere più complicati i rapporti di lavoro tra Rossella e Riccardo.

Nel frattempo cresce la gelosia di Cerruti, mentre Guido non sembra avere più dubbi: Mariella lo ha tradito! Niko e Manuela ci fanno assistere a un improvviso quanto inatteso incontro, dopo molti anni di lontananza.

Micaela rinnova il suo interesse per il figlio Jimmy, mentre Rossella si prepara a chiedere aiuto alla madre: l’idea di doversi confrontare con una donna bella e di successo come Virginia la terrorizza.

Cerruti ne combina un’altra delle sue con Sarti e, per cercare di cavarsela, finisce per incastrare Guido e Mariella nella sua bravata.

Anticipazioni Upas: Chiara ha un’importante rivelazione per Nunzio

Per Chiara si presenta il momento di confidare a Nunzio cosa si nasconde dietro il suo legame con Ludovico. Intanto Roberto e Lara continuano a tramare alle sue spalle. Mentre cresce la complicità tra Lara e Chiara, Nunzio appare sempre più determinato ad affrontare Ludovico.

Un Posto al Sole, anticipazioni italiane: Jimmy lascia Napoli?

Jimmy sta vivendo una situazione di grande incertezza e preoccupazione. Le pressioni di Micaela, che ha rivelato a Bianca di volerlo portare con sé a Berlino, finiscono per creare grande incertezza nel piccolo, che non sa più se assecondare la madre o restare a Napoli con Niko.

In realtà la decisione di Mariella nasconde un segreto che la ragazza non ha rivelato a nessuno. Più tardi una strana visita a Palazzo Palladini scompiglia ancora una volta la quotidianità tra Guido e Mariella. Di chi si tratta? Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Un Posto al Sole per il momento terminano qui. Per non perdere nessuna indiscrezione sulla soap ambientata nella città partenopea e su tutti gli avvenimenti del mondo dello spettacolo, seguiteci sui canali social.